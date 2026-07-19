Lionel Messi hizo un fuerte posteo a horas de la final entre Argentina y España: ¿su último partido?

A horas de enfrentar a España por el título del Mundial 2026, Messi publicó un sentido mensaje en sus redes con una frase que conmovió a hinchas y compañeros.

La final del Mundial 2026 será un capítulo inolvidable en la carrera de Lionel Messi. En la antesala del duelo decisivo frente a España, el capitán de la Selección argentina recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Cerca de la medianoche en Nueva Jersey, mientras miles de argentinos participaban del último banderazo antes de la definición, el rosarino publicó un texto en su cuenta de Instagram en el que les agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que forman parte del día a día del seleccionado: "A todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia", escribió.

El posteo de Messi a horas de la final del Mundial 2026 Sin embargo, la frase que más impacto generó fue la que le dedicó al plantel en la previa del partido más importante del torneo: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar", expresó Messi, dejando en claro el orgullo que siente por el camino recorrido junto a la Scaloneta.

La foto que compartió Lionel Messi en su sentido posteo a horas de la final ante España. IG @leomessi El capitán también hizo un repaso del recorrido compartido durante los últimos años y puso el foco en el valor humano del grupo. Destacó el privilegio de haber transitado "todo el camino" junto a sus compañeros, compartiendo el día a día, levantándose en los momentos difíciles y disfrutando cada paso hasta llegar nuevamente a una final del mundo.