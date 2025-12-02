La tierna idea para reciclar tus pilas viejas: el sencillo paso a paso para hacer en casa

Si se manejan con precaución, las pilas se pueden convertir en el centro de tu habitación. Te dejamos varias ideas para divertirte y decorar.

La acumulación de pilas puede ser un auténtico dolor de cabeza para algunos. Por eso te presentamos una idea para decorar tu hogar y reciclar tus pilas que te puede gustar. Se necesitan pocos materiales y es casi seguro que pasarás un momento divertido construyendo tu nuevo adorno.

Una forma de aprovechar tus pilas viejas es transformarlas en un porta-lápices decorativo de estilo industrial. Esta es una gran idea para colocar en escritorios, estanterías o el lugar que prefieras y que te resulte útil. Cabe destacar que si tus pilas están sulfatadas, dañadas o con fugas, no deben utilizarse para manualidades.

La misma idea pero en vez de pilas, teclas. Archivo. Para hacer esta manualidad se necesita:

10 o 15 pilas AA o AAA usadas (en buen estado)

Un tubo de cartón resistente

Silicona caliente o pegamento epóxico

Pintura en spray o acrílica

Base de madera o cartón grueso

Guantes y mascarilla (para mayor seguridad)

Lija fina

Barniz en spray Paso a paso para reciclar El primer paso es limpiar las pilas con un paño seco y asegurarse de que no tenga fugas o corrosión. Si tiene etiquetas puedes quitarlas con lija y una vez que estén lisas se recomienda pintarlas con spray acrílico o pintura acrílica. Luego déjalas secar completamente para manipularlas sin dañar la pintura.