La tierna idea para reciclar tus pilas viejas: el sencillo paso a paso para hacer en casa
Si se manejan con precaución, las pilas se pueden convertir en el centro de tu habitación. Te dejamos varias ideas para divertirte y decorar.
La acumulación de pilas puede ser un auténtico dolor de cabeza para algunos. Por eso te presentamos una idea para decorar tu hogar y reciclar tus pilas que te puede gustar. Se necesitan pocos materiales y es casi seguro que pasarás un momento divertido construyendo tu nuevo adorno.
Una forma de aprovechar tus pilas viejas es transformarlas en un porta-lápices decorativo de estilo industrial. Esta es una gran idea para colocar en escritorios, estanterías o el lugar que prefieras y que te resulte útil. Cabe destacar que si tus pilas están sulfatadas, dañadas o con fugas, no deben utilizarse para manualidades.
Para hacer esta manualidad se necesita:
- 10 o 15 pilas AA o AAA usadas (en buen estado)
- Un tubo de cartón resistente
- Silicona caliente o pegamento epóxico
- Pintura en spray o acrílica
- Base de madera o cartón grueso
- Guantes y mascarilla (para mayor seguridad)
- Lija fina
- Barniz en spray
Paso a paso para reciclar
El primer paso es limpiar las pilas con un paño seco y asegurarse de que no tenga fugas o corrosión. Si tiene etiquetas puedes quitarlas con lija y una vez que estén lisas se recomienda pintarlas con spray acrílico o pintura acrílica. Luego déjalas secar completamente para manipularlas sin dañar la pintura.
Luego corta el tubo de cartón (aprox. 10 o 12 cm) y pega las pilas verticalmente a su alrededor. Después pega una base de cartón al final del lapicero. Deja secar y asegúrate de que esté estable y centrado. Un paso opcional es aplicar barniz en spray para proteger y sellar el acabado.