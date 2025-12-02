Presenta:

La tierna idea para reciclar tus pilas viejas: el sencillo paso a paso para hacer en casa

Si se manejan con precaución, las pilas se pueden convertir en el centro de tu habitación. Te dejamos varias ideas para divertirte y decorar.

MDZ México

Ideas para cuidar el ambiente y reciclar tus pilas. 

La acumulación de pilas puede ser un auténtico dolor de cabeza para algunos. Por eso te presentamos una idea para decorar tu hogar y reciclar tus pilas que te puede gustar. Se necesitan pocos materiales y es casi seguro que pasarás un momento divertido construyendo tu nuevo adorno.

Una forma de aprovechar tus pilas viejas es transformarlas en un porta-lápices decorativo de estilo industrial. Esta es una gran idea para colocar en escritorios, estanterías o el lugar que prefieras y que te resulte útil. Cabe destacar que si tus pilas están sulfatadas, dañadas o con fugas, no deben utilizarse para manualidades.

CNO6GIU7K5GBDPYTXM6FONIPYQ
La misma idea pero en vez de pilas, teclas.

Para hacer esta manualidad se necesita:

  • 10 o 15 pilas AA o AAA usadas (en buen estado)
  • Un tubo de cartón resistente
  • Silicona caliente o pegamento epóxico
  • Pintura en spray o acrílica
  • Base de madera o cartón grueso
  • Guantes y mascarilla (para mayor seguridad)
  • Lija fina
  • Barniz en spray

Paso a paso para reciclar

El primer paso es limpiar las pilas con un paño seco y asegurarse de que no tenga fugas o corrosión. Si tiene etiquetas puedes quitarlas con lija y una vez que estén lisas se recomienda pintarlas con spray acrílico o pintura acrílica. Luego déjalas secar completamente para manipularlas sin dañar la pintura.

770x_pilas-canva
Más ideas para recicilar tus pilas.

Luego corta el tubo de cartón (aprox. 10 o 12 cm) y pega las pilas verticalmente a su alrededor. Después pega una base de cartón al final del lapicero. Deja secar y asegúrate de que esté estable y centrado. Un paso opcional es aplicar barniz en spray para proteger y sellar el acabado.

