En vivo: Corea del Sur y República Checa empatan 0-0 en su debut en el Mundial

Por la fecha 1 del Grupo A, Corea del Sur y República Checa no se sacan diferencias en el en el Estadio AKRON de Guadalajara, México.

Comenzó el Mundial 2026. Por la fecha 1, Corea del Sur y República Checa se enfrentan en el en el Estadio AKRON de Guadalajara por el Grupo A, en el que horas antes México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural.

El minuto a minuto de Corea del Sur - República Checa Embed Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.