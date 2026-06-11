En vivo: Corea del Sur y República Checa empatan 0-0 en su debut en el Mundial
Por la fecha 1 del Grupo A, Corea del Sur y República Checa no se sacan diferencias en el en el Estadio AKRON de Guadalajara, México.
Comenzó el Mundial 2026. Por la fecha 1, Corea del Sur y República Checa se enfrentan en el en el Estadio AKRON de Guadalajara por el Grupo A, en el que horas antes México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural.
El minuto a minuto de Corea del Sur - República Checa
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