El fuerte posteo de un jugador de River tras no entrar ni un minuto ante Vélez: ¿reproche a Gallardo?

Un futbolista que no viene sumando minutos en River, subió un picante posteo en su cuenta de Instagram tras la derrota en Liniers. ¿Fue dirigido al Muñeco?

El presente de River es alarmante. El equipo comandado por Marcelo Gallardo recibió otro cachetazo en el Torneo Apertura al caer frente a Vélez por la mínima y sumar su tercer derrota consecutiva. Además, fue su décima derrota en sus últimos 15 compromisos, ¡números que preocupan!

Sumado a los pésimos números del equipo de Núñez, en las últimas horas Marcelo Gallardo le comunicó a la dirigencia que evaluará si dar o no un paso al costado. Y como si fuera poco, una inesperada aparición en redes sociales sumó un nuevo foco de suspicacias.

El gran protagonista fue Kevin Castaño, futbolista que fue convocado y no sumó minutos en la caída frente al Fortín. Tras la derrota en Liniers, el mediocampista subió dos posteos (uno de ellos lo borró) a su cuenta de Instagram y que no pasaron desapercibidas dado el delicado momento que atraviesan en Núñez.

Los fuertes posteos de Kevin Castaño tras la derrota de River ante Vélez En su primer posteo, el colombiano optó por un mensaje cargado de simbolismo: apeló a un pasaje bíblico —“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”— y lo completó con una reflexión personal, breve pero sugestiva: “Su tiempo”, acompañada por el emoji de un reloj. La publicación, lejos de pasar inadvertida, abrió el juego a distintas lecturas puertas adentro del mundo fútbol, donde algunos la interpretan como una señal de inconformismo ante su actualidad deportiva y una posible espera paciente por una oportunidad que todavía no llega.

image El fuerte posteo que subió Kevin Castaño a sus redes sociales tras no sumar minutos ante Vélez. IG @kevincasta5 Sin embargo, el episodio no terminó en esa publicación inicial. Minutos más tarde, el mediocampista volvió a mover sus redes al compartir una historia proveniente, al parecer, de alguien de su entorno más cercano. La imagen, un collage con postales suyas defendiendo los colores de la selección en el cruce frente a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas del año pasado, estuvo acompañada por un mensaje de tono firme y elocuente que no hizo más que avivar las especulaciones en torno a su presente. “Las calles no olvidan cómo solía ser“.