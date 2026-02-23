El contundente dato que deja a River como el peor equipo de la Liga Profesional de Fútbol

La tercera derrota consecutiva de River en el Torneo Apertura ante Vélez profundizó una racha inédita para el equipo de Marcelo Gallardo.

Los números negativos del ciclo de Marcelo Gallardo reflejan un presente alarmante en River que no encuentra freno.

River volvió a caer y su crisis quedó expuesta en las estadísticas. Con la derrota ante Vélez, el equipo de Marcelo Gallardo se convirtió en el equipo que más partidos perdió en el último tramo del campeonato entre los 30 clubes de la Liga Profesional de Fútbol.

En los últimos 15 encuentros por liga, el Millonario acumuló 10 derrotas, superando incluso a equipos comprometidos con el descenso como Newell’s Old Boys y Atlético Tucumán, que registran 9 caídas en el mismo período.

La nefasta estadística del River de Gallardo Embed Equipos con más derrotas, sumando los últimos 15 partidos en la Liga Profesional.



River, con 10 caídas.

Newell’s, con 9 caídas.

Atlético Tucumán, con 9 caídas. pic.twitter.com/RkEXqNkgl4 — Promiedos (@Promiedos) February 23, 2026 El dato resulta especialmente incómodo por la historia reciente del club, habituado a pelear títulos y no a encabezar estadísticas negativas. La racha lo ubica por debajo de rivales que hoy luchan por mantener la categoría.

Este panorama se da mientras crecen las dudas en torno al rendimiento colectivo y al futuro del entrenador, quien tras el partido frente a Vélez optó por no brindar declaraciones públicas.