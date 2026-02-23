Renunció Marcelo Gallardo a la dirección técnica de River Plate

Luego de los malos resultados en el torneo Apertura, el "Muñeco" anunció su renuncia a la dirección técnica de River con un video colgado en las redes del club. Su último partido será el jueves.

Punto final al segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate. A través de un video que publicó el Millonario en sus redes sociales, el entrenador comunicó que el próximo jueves ante Banfield dirigirá su último partido y culminará su segundo ciclo al frente de la institución en la que dirigió más de 500 partidos y logró 14 títulos.

El Muñeco decidió grabar un video para la cuenta oficial del club y hacerles saber a los hinchas sobre su determinación. “Quiero anunciar que que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más más delicados como este”, dijo en primer lugar.

Luego, completó: ”Me invade la la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos, simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo en todo mi cuerpo técnico para para para representar a esta a esta enorme institución con lo que eso conlleva".

Gallardo vivió 24 horas decisivas en River entre silencio, reuniones y un mensaje final La noche del domingo dejó la primera señal fuerte: tras la derrota ante Vélez, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y tampoco hablaron los jugadores de River. La decisión institucional reflejó el delicado momento deportivo y emocional que atraviesa el equipo.

En esas horas posteriores al partido, el entrenador comunicó a la dirigencia que se tomaría 24 horas para reflexionar antes de definir su futuro. El silencio se mantuvo durante toda la jornada, alimentando la incertidumbre en el mundo riverplatense.