Romina Gaetani reapareció tras denunciar por violencia de género a Luis Cavanagh: "Aún no puedo hablar"

Romina Gaetani y Luis Cavanagh protagonizan un delicado escenario judicial que ha tomado relevancia pública recientemente. Luego de que trascendiera la denuncia penal realizada por la actriz por agresiones físicas y verbales ocurridas a finales de diciembre en el Country Tortugas, la intérprete decidió utilizar sus redes sociales para dirigirse directamente a la audiencia. En un mensaje cargado de vulnerabilidad, la artista buscó poner palabras al proceso interno que atraviesa tras el traumático episodio vivido en su domicilio.

El descargo de Romina Gaetani y su pedido a la prensa La comunicación oficial de la artista fue hecha a través de sus redes sociales y no solo se centró en su estado personal, sino que también reconoció la labor periodística en el tratamiento de una temática tan sensible. “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, manifestó a través de una publicación en su cuenta de Instagram. De esta manera, buscó transformar su experiencia individual en un mensaje de visibilización colectiva sobre la problemática de género.

720 (25) Romina Gaetani eligió sus redes sociales para emitir un comunicado oficial tras los hechos denunciados. Foto: Instagram @rominageatani No obstante, la exposición mediática representa un arma de doble filo para quienes atraviesan procesos de sanación por hechos de esta índole. La actriz reconoció que la viralización de su caso ha tenido un impacto colateral en su círculo íntimo, señalando que la visibilidad pública suele profundizar las heridas emocionales. Según sus propias palabras: “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias".

La situación judicial entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh Romina Gaetani y Luis Cavanagh Romina Gaetani denunció a Luis Cavanagh por violencia de género. Captura de pantalla Youtube América TV El caso sigue su curso legal tras los incidentes reportados el pasado 28 de diciembre, los cuales habrían derivado en lesiones de carácter leve para la denunciante. A pesar del interés que despierta Gaetani en el mundo del espectáculo, la protagonista dejó en claro que no realizará declaraciones presenciales o telefónicas por el momento. El proceso de recuperación, según indica, requiere de una reserva que la justicia y la salud mental demandan en estos contextos de violencia.