Revelaron el verdadero contexto del video con el que Lourdes Fernández intentó desmentir su desaparición

Carlos Salerno, en Desayuno Americano dio a conocer impactantes detalles sobre el caso de la integrante de Bandana.

Mabel López denunció el pasado miércoles 22 de octubre que su hija, Lourdes Fernández, estaba desaparecida. Pero el jueves por la mañana, la integrante de Bandana apareció en sus historias de Instagram aclarando que se encontraba bien. Sin embargo, su aspecto y su manera de hablar mostraban que la situación era inquietante y sugerían que algo serio estaba ocurriendo.

En la noche del jueves, luego de la intervención policial, la artista fue hallada en un estado alarmante en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez. Desde Desayuno Americano revelaron detalles inéditos sobre el contexto en que la artista habría grabado aquel video.

Este fue el video que compartió Lourdes Fernández en Instagram El Video Que Publicó Lourdes Fernández Tras Su Denuncia Por Desaparición El periodista Carlos Salerno contó que "se logró determinar que García Gómez le habría propinado golpes en el rostro y en el cuerpo hasta lograr que cayera al piso para luego continuar agrediéndola con patadas". También señaló que "a través de conversaciones que la damnificada mantuvo con terceros, habría expresado su voluntad de querer retirarse del inmueble sin lograrlo".

Salerno añadió que el video en el que la cantante afirma que se iba a "encargar de saber quiénes estaban detrás de esa mentira", en el que desmentía su desaparición o secuestro, habría sido en realidad un guion escrito por García Gómez.

Leandro García Gómez Leandro García Gómez, expareja de Lourdes. NA Asimismo, el periodista leyó parte del informe del equipo del programa nacional de víctimas contra la violencia, basado en el relato que Lourdes Fernández ofreció en la guardia del Hospital Fernández. Allí contó que la relación comenzó durante la pandemia y que sufrió violencia psíquica y psicológica.