El feroz cruce entre Yanina Latorre y Laura Ubfal al aire de LAM: "Odias a..."

Matilda Blanco se encontraba analizando los looks de un casamiento y las periodistas terminaron cruzándose en vivo.

Yanina Latorre y Laura Ubfal tuvieron un fuerte cruce en LAM el lunes.

Captura de pantalla Youtube América TV/ Captura de pantalla Youtube América TV.

La tensión se hizo presente en LAM este lunes cuando se habló sobre el casamiento de Eugenia de Martino y Diego "Peque" Schwartzman. Mientras Matilda Blanco se encontraba analizando los looks de la boda y destacaba la sofisticación del evento, Laura Ubfal lanzó un comentario que encendió la polémica.

"Un poco desparejos el novio y la novia. Separados me encantan", opinó la periodista, provocando de inmediato la reacción de Yanina Latorre.

Eugenia de Martino y Diego _Peque_ Schwartzman
Eugenia de Martino y Diego "Peque" Schwartzman se casaron.

Sin dudarlo, la panelista retrucó: "¡No te viene bien nada, Laura! Odias a la gente joven". El intercambio subió de tono y Yanina insistió en su postura: "Él está bárbaro, Laura, sos insoportable".

Intentando bajar la tensión, Ángel de Brito intervino: "Estás obsesionada con Laura. Dejala opinar, si ella piensa que están desparejos, es su opinión".

Esto fue lo que pasó entre Yanina Latorre y Laura Ubfal en LAM

Yanina Latorre Y Laura Ubfal Se Cruzaron En Vivo

Sin embargo, lejos de calmarse, Latorre volvió a disparar: "Sí, porque es una contrera. Todo lo que es lindo y joven, lo detesta". Fiel a su estilo, Ubfal no se quedó atrás y respondió con ironía: "Ellos son divinos, pero parece que fueron a dos casamientos distintos".

En medio del tenso ida y vuelta, Matilda Blanco intentó retomar el foco en la moda y ponerle fin al cruce: "Me siento muy interrumpida, disfrutemos de ese momento. Para estar fabulosa hay que saber elegir".

