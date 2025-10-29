El feroz cruce entre Yanina Latorre y Laura Ubfal al aire de LAM: "Odias a..."
Matilda Blanco se encontraba analizando los looks de un casamiento y las periodistas terminaron cruzándose en vivo.
La tensión se hizo presente en LAM este lunes cuando se habló sobre el casamiento de Eugenia de Martino y Diego "Peque" Schwartzman. Mientras Matilda Blanco se encontraba analizando los looks de la boda y destacaba la sofisticación del evento, Laura Ubfal lanzó un comentario que encendió la polémica.
"Un poco desparejos el novio y la novia. Separados me encantan", opinó la periodista, provocando de inmediato la reacción de Yanina Latorre.
Sin dudarlo, la panelista retrucó: "¡No te viene bien nada, Laura! Odias a la gente joven". El intercambio subió de tono y Yanina insistió en su postura: "Él está bárbaro, Laura, sos insoportable".
Intentando bajar la tensión, Ángel de Brito intervino: "Estás obsesionada con Laura. Dejala opinar, si ella piensa que están desparejos, es su opinión".
Sin embargo, lejos de calmarse, Latorre volvió a disparar: "Sí, porque es una contrera. Todo lo que es lindo y joven, lo detesta". Fiel a su estilo, Ubfal no se quedó atrás y respondió con ironía: "Ellos son divinos, pero parece que fueron a dos casamientos distintos".
En medio del tenso ida y vuelta, Matilda Blanco intentó retomar el foco en la moda y ponerle fin al cruce: "Me siento muy interrumpida, disfrutemos de ese momento. Para estar fabulosa hay que saber elegir".