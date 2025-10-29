El feroz cruce entre Yanina Latorre y Laura Ubfal al aire de LAM: "Odias a..."

Matilda Blanco se encontraba analizando los looks de un casamiento y las periodistas terminaron cruzándose en vivo.

Yanina Latorre y Laura Ubfal tuvieron un fuerte cruce en LAM el lunes.

La tensión se hizo presente en LAM este lunes cuando se habló sobre el casamiento de Eugenia de Martino y Diego "Peque" Schwartzman. Mientras Matilda Blanco se encontraba analizando los looks de la boda y destacaba la sofisticación del evento, Laura Ubfal lanzó un comentario que encendió la polémica.

"Un poco desparejos el novio y la novia. Separados me encantan", opinó la periodista, provocando de inmediato la reacción de Yanina Latorre.

Eugenia de Martino y Diego _Peque_ Schwartzman Eugenia de Martino y Diego "Peque" Schwartzman se casaron. Instagram Eugedemartino. Sin dudarlo, la panelista retrucó: "¡No te viene bien nada, Laura! Odias a la gente joven". El intercambio subió de tono y Yanina insistió en su postura: "Él está bárbaro, Laura, sos insoportable".

Intentando bajar la tensión, Ángel de Brito intervino: "Estás obsesionada con Laura. Dejala opinar, si ella piensa que están desparejos, es su opinión".

Esto fue lo que pasó entre Yanina Latorre y Laura Ubfal en LAM Yanina Latorre Y Laura Ubfal Se Cruzaron En Vivo Sin embargo, lejos de calmarse, Latorre volvió a disparar: "Sí, porque es una contrera. Todo lo que es lindo y joven, lo detesta". Fiel a su estilo, Ubfal no se quedó atrás y respondió con ironía: "Ellos son divinos, pero parece que fueron a dos casamientos distintos".