Ganó 3 ligas con River, jugó en un club top de Europa y criticó el presente del club: "Poner plata no te asegura tener resultados"

Un importante exfutbolista surgido de River hiló muy fino en la crisis deportiva que atraviesa el equipo de Gallardo y analizó el segundo ciclo del DT.

Pase lo que pase, el 2025 de River será recordado por ser un pésimo año desde lo deportivo. El Millonario acumuló incontables fracasos que pusieron en el ojo de la tormenta a los jugadores y al propio Marcelo Gallardo, que, dicho sea de paso, luego de la dura eliminación en las semifinales de la Copa Argentina puso en duda su continuidad cuando finalice su contrato a fin de año.

El Muñeco, más allá de la espalda que se ganó al ser el entrenador más ganador de la historia de la institución (14 títulos), empezó a ser cuestionado como nunca antes por el mal presente del equipo. Y en medio de ese contexto, una importante figura vinculada a River se mostró muy crítico con la situación.

Las duras críticas de Maxi López al River de Gallardo por el mal momento deportivo Se trata de Maxi López, el exfutbolista surgido de la Banda y que ganó tres títulos con el club su única etapa entre 2001 y 2005, antes de ser vendido al Barcelona de España en 6.5 millones de euros. “No lo veo bien a River, me preocupa que no le pueden encontrar la vuelta”, comentó en primera instancia en el canal de streaming de Masterchef Celebrity, el reconocido formato de cocina en el que se encuentra participando en Argentina.

Maxi López Maxi López criticó el presente de River en medio del streaming de Masterchef. Foto: Instagram/ @masterchefargentina. “No creo que sea culpa solo de los jugadores, entrenadores o dirigencia porque la dirigencia trajo todo lo que pidió el entrenador, pero no es fácil. Cuantos años le costó al PSG formar un buen equipo con presupuesto ilimitado. Es un proceso de formado de equipos, poner plata no te asegura tener resultados“, continuó el exdelantero con extensa trayectoria en Europa hasta su retiro profesional en 2021.