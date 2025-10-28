La picante frase de Milton Giménez que encendió la previa del Boca-River: "El clásico lo vamos a..."

Boca le ganó 3-1 a Barracas Central y se metió de lleno en la pelea por la Libertadores. Pero la frase de Milton Giménez encendió la previa del Superclásico.

Milton Giménez, goleador de Boca, calentó el Superclásico con una frase que hizo ruido en Núñez.

Boca Juniors venció 3-1 a Barracas Central como visitante en el estadio Claudio Fabián Tapia, en un partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura. El triunfo dejó al equipo de Claudio Úbeda en zona de clasificación directa tanto a los playoffs como a la próxima Copa Libertadores, con 53 puntos y en la segunda posición.

El partido tuvo de todo. Barracas se puso en ventaja con un bombazo de Rodrigo Insúa, pero el local sufrió la expulsión temprana de Iván Tapia a los 14 minutos. En el complemento, Milton Giménez dio vuelta el resultado con un doblete en apenas tres minutos, y Miguel Merentiel liquidó la historia tras una gran jugada individual de Exequiel Zeballos.

Milton Giménez encendió la previa del Boca-River

Pero el que se robó todas las miradas fue Giménez, autor de dos goles y una frase que encendió la previa del Superclásico: "El clásico lo vamos a ganar, porque estamos bien", lanzó el goleador Xeneize en Fútbol Continental.

Sobre el partido, el delantero analizó: “Estaba difícil. Tendrían que haberles echado uno antes. Hasta el gol no veníamos jugando mal. Ya jugar contra una línea de 5 estando 11 contra 11 es difícil, imaginate con 10”.

Cuándo, dónde y a qué hora se juega el Superclásico El Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Clausura 2025, se jugaría el domingo 9 de noviembre a las 16:00 en la Bombonera, aunque todavía falta la confirmación oficial de la AFA y la designación del árbitro.