Agustín Canapino arrasa en el automovilismo argentino y logra su mejor temporada en 20 años

Con 11 triunfos en 2025, Agustín Canapino superó su propio récord y marcó un nuevo hito en sus dos décadas dentro del automovilismo.

Agustín Canapino atraviesa un año inolvidable. El piloto de Arrecifes lidera los campeonatos de Turismo Carretera, TC Pick Up y Turismo Carretera 2000 y, aunque todavía no tiene asegurado ningún título, lo que sí ya consiguió es un logro histórico: la temporada 2025 es -hasta ahora- la más prolífica en victorias desde su debut profesional hace 20 años.

Agustín Canapino rompió su récord histórico de triunfos El pasado viernes, en una caótica final del TC Pick Up en el autódromo de La Plata, marcada por la lluvia en las últimas vueltas, el “Titán” alcanzó su 11ª victoria del año, una marca inédita en su carrera. Desde su debut en 2005, en la Copa Mégane con apenas 15 años, nunca había alcanzado semejante cifra.

De esta manera, Canapino superó su propio récord personal de 10 triunfos, logrado en dos ocasiones anteriores. La primera fue en 2014, cuando disputó 42 carreras entre distintas categorías: Top Race V6 (6 victorias), TC2000 (2), Turismo Carretera (1) y Top Race Series (1) como invitado. La segunda llegó en 2015, cuando corrió 49 competencias y consiguió 10 victorias repartidas entre TR V6 (7), TC (1), TC2000 (1) y TC Mouras (1).

Un 2025 con victorias en todas las categorías A diferencia de aquellos años, las 11 victorias de Canapino en 2025 están distribuidas de manera más pareja entre las distintas categorías del automovilismo en las que participa. Además, el piloto batió su récord personal en el Turismo Carretera, donde ya suma 4 triunfos, superando su mejor registro de 2022, cuando había ganado en tres ocasiones.

agustin canapino1 Agustín Canapino vive su temporada más ganadora. Instagram @agustincanapino Como titular, también se destacó en dos campeonatos en los que compite por primera vez: el TC Pick Up, donde acumula 3 victorias, y el Turismo Carretera 2000, con otras 3. Su triunfo restante lo consiguió como invitado de su hermano Matías Canapino en la Clase 3 del Turismo Pista, en una definición memorable con cuatro autos cruzando la meta casi al mismo tiempo.