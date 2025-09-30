Qué hay de cierto sobre los rumores de que Agustín Canapino correrá las 500 Millas de Indianápolis en 2026

Agustín Canapino dejó una marca en la IndyCar junto al equipo Juncos Hollinger Racing, especialmente por su desempeño en las 500 Millas de Indianápolis 2024. Aunque su futuro inmediato está ligado a la Argentina, desde el equipo con base en Indianápolis reconocen que un regreso para 2026 no está descartado.

Ricardo Juncos, presente en los 200Km de Buenos Aires acompañando a su hijo Leandro, se refirió a esa posibilidad. “Sería espectacular que Canapino pueda correr las 500 Millas de Indianápolis, pero hoy por hoy es más una expresión de deseo. Son varias cosas que se tienen que dar, la primera es la disponibilidad de motor, que actualmente es una incógnita, sumado a eso también hay que contar con los presupuestos. Agustín ya dijo que tenía ganas, lo cual está muy bueno y para nosotros es la espina que quedó clavada”, aseguró.

El antecedente inmediato del equipo en la Indy 500 En 2025, el Juncos Hollinger Racing alcanzó un resultado histórico: Conor Daly terminó dentro del top diez en la competencia más importante del calendario. Esa experiencia, según Juncos, podría ser clave para pensar en el regreso de Canapino. “Él venía muy bien, peleando la carrera y nosotros no teníamos el auto para ganarla porque para eso tenés que estar liderando con una aerodinámica que te permita ahorrar combustible. Este año con Conor Daly tuvimos esa cuestión, el equipo dio un salto y creo que sería espectacular poder tener la revancha, pero hoy es un deseo y, si bien nunca se sabe, ojalá que en algún momento se pueda dar”, comentó.

Agustín Canapino y su historia en Indianápolis El "Titán" de Arrecifes ya disputó en dos ocasiones la Indy 500. En 2023 rindió homenaje al título mundial de la Selección argentina en Qatar 2022 con un diseño especial en su monoplaza. Tras clasificarse en el puesto 27, un accidente a diez vueltas del final lo dejó sin chances.

canapino indycar El homenaje de Agustín Canapino a la Scaloneta en la IndiCar 2023.