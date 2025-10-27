Elecciones legislativas 2025: los seis famosos que se postularon y quiénes lograron una banca en el Congreso
Virginia Gallardo lo logró y será diputada nacional. ¿Qué ocurrió con las otras cinco figuras que optaron por la política en estas elecciones legislativas?
La modelo y actriz, candidata de La Libertad Avanza, obtuvo más de 178 mil votos y aseguró una banca en el Congreso. Dentro del partido, se sumaron figuras como Karen Reichardt y Sergio "Tronco" Figliuolo, mientras que otras personalidades estuvieron involucradas a estas elecciones. ¿Quiénes lograron la banca?
Las elecciones legislativas 2025 dejaron diversas sorpresas dentro del panorama político y también en el mundo del espectáculo: la modelo y actriz Virginia Gallardo fue elegida diputada nacional. Representando a La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Corrientes, Gallardo fue recibida con entusiasmo tras confirmarse el resultado.
La ex de Ricardo Fort cosechó un total de 178.292 votos. Esta cifra representa el 32,68% de los sufragios en la provincia, un porcentaje que le permite ingresar al Congreso. El rotundo éxito de La Libertad Avanza en estas elecciones también llegó a otras figuras, hasta ahora ajenas al mundo de la política. Entre los nuevos legisladores electos por LLA se encuentran Karen Reichardt y Sergio “Tronco” Figliuolo.
Los famosos que quedaron afuera
No todas las personalidades que buscaron un lugar en el Congreso corrieron con la misma suerte que los candidatos de LLA. Varios nombres conocidos no lograron alcanzar el porcentaje de votos necesario.
Fernando Burlando se presentó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, encabezando la lista del partido “Propuesta Federal para el Cambio”. A pesar de obtener 236 mil votos, estos solo representaron un 2,79% del total, cifra insuficiente para ganar una banca.
Por otro lado, Claudio "El Turco" García encabezó la lista de “Integrar” como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Cosechó 7.712 votos, lo que equivale a un 0,48%, dejándolo fuera del Congreso.
Y por último, Héctor "La Coneja" Baldassi, el exárbitro, quien ya tuvo un paso por el Congreso como integrante del Pro, buscó regresar con una nueva lista llamada “Ciudadanos” en Córdoba. Sin embargo, los 10.434 votos sumados (0,54% del total provincial) no le alcanzaron para volver a obtener una banca.