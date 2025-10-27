El video que compartió Virginia Gallardo para celebrar su triunfo en las elecciones 2025

La actriz ocupará una banca en el Congreso de la Nación, representando a La Libertad Avanza, y lo festejó en las redes sociales.

Los resultados de las elecciones 2025 dejaron nuevos nombres en el Congreso de la Nación, entre ellos el de Virginia Gallardo. La actriz encabezaba la lista de La Libertad Avanza en Corrientes y logró obtener el 32,61 % de los votos a favor del oficialismo.

Con este porcentaje, Gallardo se convierte en la única representante libertaria que ingresará al Congreso por la provincia. De esta manera, la expanelista de Mujeres Argentinas asumirá su banca en la Cámara de Diputados el próximo 10 de diciembre.

Virginia Gallardo La Libertad Avanza La actriz le agradeció a la gente de Corrientes por votarla. Instagram Virchugallardo. A través de su cuenta de Instagram (@Virchugallardo), la exparticipante de Bailando por un sueño le agradeció a su provincia por elegirla. "¡¡¡GRACIAS, CORRIENTES!!!", escribió junto al posteo.

Este lunes, mediante sus historias, Virginia compartió en sus historias un video de un famoso meme de Guillermo Francella para celebrar su triunfo.