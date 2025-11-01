Cuánto cuesta el exclusivo bolso que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez y que enfureció a Wanda Nara

El bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez desató la furia de Wanda Nara y tiene un valor increíblemente altísimo. Los detalles aquí.

El lujoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez se convirtió rápidamente en el detonante de un nuevo escándalo mediático, protagonizado por la actriz y Wanda Nara. Lo que comenzó como un simple posteo de agradecimiento por parte de la China en sus redes, mostrando el imponente bolso Louis Vuitton que le había obsequiado el futbolista, escaló a una fuerte polémica.

china suarez bolso vuitton Wanda Nara estalló por el regalo. @sangrejaponesa La publicación rápidamente recorrió todos los portales de espectáculos e hizo que Wanda Nara estallara con una serie de mensajes explosivos. La empresaria interpretó el gesto como una provocación directa, especialmente porque el regalo coincidió con el cumpleaños de su hija menor, quien no habría recibido un obsequio de su padre.

El impactante valor del bolso que desató la furia de Wanda Nara Más allá del profundo significado simbólico y sentimental que el accesorio adquirió en el marco de este conflicto, el bolso en cuestión posee un valor material impresionante. Se trata de una pieza de la prestigiosa firma Louis Vuitton, una de las marcas más exclusivas y codiciadas a nivel mundial, elegida por celebridades y referentes de la moda internacional.

china surez bolso storie El valor del accesorio ronda los 3.000 dólares. @sangrejaponesa La cartera que Eugenia Suárez lució en sus redes combinó el clásico diseño del monograma de la marca con tonos rosados y delicados detalles dorados. La pieza es un modelo de edición limitada, por lo que no existe demasiada información oficial sobre su precio exacto de venta.

china suarez bolso El bolso Louis Vuitton que Icardi le regaló a la China Suárez. @sangrejaponesa Sin embargo, los valores de referencia en el sitio web oficial de la firma y en tiendas internacionales permitieron establecer un estimado de su costo. Un modelo similar ronda entre 1.800 y 3.000 dólares, dependiendo del país donde se consiga.