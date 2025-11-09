¡Impresionante! Así es por adentro la nueva casa que Wanda Nara adquirió en un exclusivo barrio

La empresaria decidió compartir en sus redes sociales cómo está quedando la vivienda y sorprendió a todos.

La mediática mostró la intimidad de su nueva vivienda a través de un video. Foto: Instagram / @wanda_nara.

Wanda Nara se encuentra teniendo un gran 2025 pese a los escándalos judiciales que está teniendo con Mauro Icardi tras la polémica separación. La conductora de Telefe está avanzando con la obra de su nueva casa ubicada en Nordelta y no dudó en mostrarlo en sus redes sociales.

La empresaria compartió a través de Instagram las últimas novedades sobre la vivienda que podrá disfrutar con su familia y realizó el famoso "House Tour" para que los diferentes usuarios puedan ver en detalle cómo va quedando su nuevo y exclusivo hogar.

"Falta menos. Mis cuatro vestidores van tomando forma", expresó junto al video. En el clip se puede ver que el balcón de su hogar tiene vista directamente al río y posee un muelle propio para dejar las embarcaciones.

Así es por dentro la nueva casa de Wanda Nara ¡Lujosa! Así es por adentro la nueva casa de Wanda Nara que está ubicada en un exclusivo barrio Otro de los detalles que no pasó para nada desapercibido es que, según Wanda Nara, desde su muelle "puedo ir a Uruguay y volver a casa". En los últimos meses, salió a la luz que los vecinos la habían denunciado por una fiesta que realizó y eso no será problema en su nueva locación, ya que tendrá todo el espacio exclusivo para ella.

Captura de pantalla 2025-11-09 102844 El balcón de la casa. Foto: captura de pantalla Instagram / @wanda_nara. "Me regalaron todos los terrenos de alrededor de mi casa para no tener vecinos", expresó Wanda en sus historias de Instagram. También compartió una imagen de dos de sus hijos recorriendo el lugar en el que pronto podrán disfrutar y descansar con todas las comodidades.