Volvió Oasis: los mejores momentos de los hermanos Gallagher en Argentina

Tras 16 años de ausencia, Oasis retomó sus presentaciones en Argentina ante más de 85.000 fanáticos emocionados. El estadio Monumental se vino abajo cuando sonó el riff de apertura de “Hello” , los hermanos Liam y Noel Gallagher tomaron el escenario al unísono, desatando una ovación histórica.

Desde ese momento, los británicos arrojaron un torrente de clásicos sin respiro. En la primera parte sonaron “Acquiesce” , “(What’s the Story) Morning Glory?” , “Some Might Say” y hits tempranos como “Bring It On Down” y “Cigarettes & Alcohol” , tal como reseñan los medios. El público argentino respondió con un pogo incontenible, saltando y cantando cada estrofa.

El recital tuvo momentos de humor y cercanía. Liam Gallagher intercaló bromas con elogios a los presentes: celebró la energía del “ Poznan ” durante “Cigarettes & Alcohol” y luego lanzó su famoso “That was f*cking biblical”. Incluso se refirió en broma a la prohibición de alcohol en el estadio: “Son los número uno, incluso sin el alcohol”, frase que desató risas y ovaciones entre los asistentes.

Antes de cerrar el set principal, Liam dedicó “Rock ‘n’ Roll Star” a Diego Maradona, otro gesto íntimo con el público local. El cierre del bloque intenso vino con himnos como “Whatever” y “Live Forever” , esta última acompañada de las imágenes en blanco y negro del rostro de Maradona proyectadas en las pantallas.

La conexión entre Oasis y Buenos Aires fue palpable. En cada verso final de “Wonderwall” miles de celulares iluminaron el estadio, mientras la banda tocaba ante un mar de fans incondicionales. Al concluir “Champagne Supernova ”, ambos Gallagher sellaron el reencuentro con un abrazo en el escenario, dejando una imagen que muchos calificaron de histórica.

En las redes sociales Liam Gallagher resumió el espíritu de la noche con un mensaje en X: “Todos los públicos han sido bíblicos… pero Argentina es algo especial. Es un hecho”.

image 85.000 recurrentes. Créditos: X / OASIS

Los comentarios de los hermanos reflejaron gratitud y emoción. Liam, en tono jocoso, continuó el vínculo con el público porteño: dijo “Ustedes están locos” con una sonrisa cómplice Por su parte, Noel se mantuvo cerca del escenario y disfrutó de la respuesta masiva. El público, herederos de generaciones de fans, coreó canciones enteras y se emocionó con cada homenaje. Así se coronó una noche “bíblica” para Oasis y su público, tal como describieron los propios Gallagher y la prensa especializada.

Una segunda noche igual de magnifica que su antecesora

Embed - Volvió Oasis: las mejores fotos y momentos de los hermanos Gallagher y qué esperar para el segundo show

La productora DF Entertainment confirmó que el cronograma del domingo no sufrirá cambios por el clima. Con Richard Ashcroft de nuevo calentando el ambiente con éxitos como “Bitter Sweet Symphony”, se aguarda un show con la misma potencia y repertorio similar al del sábado. De acuerdo con la organización, la banda repetirá la energía de la primera noche, sin anuncios oficiales de rotación en el setlist ni cambios en el staff artístico.

En cuanto a invitados especiales, no se han confirmado colaboraciones en escena. Sí existe expectativa mediática: varios portales recuerdan que los Gallagher son hinchas del Manchester City, cuya figura Pep Guardiola ha acompañado la gira mundial (incluso con un muñeco de cartón en el escenario). Algunos especulan si “Pep” podría aparecer en vivo en Buenos Aires, pero por ahora es solo rumor.