Miles de personas llegaron hasta la explanada de Casa de Gobierno para disfrutar de la última jornada de la Peatonal del Vino.

La Peatonal del Vino regresó con una nueva edición renovada y convocante, que reunió a miles de mendocinos en dos noches colmadas de música, gastronomía y por supuesto degustación de diferentes tipos de vinos. La actividad comenzó el 15 de noviembre con la música electrónica como atracción principal.

El domingo 16 de noviembre se vivió el plato fuerte del evento y la explanada de Casa de Gobierno se colmó de fanáticos de Miranda! que se encontraron muy expectantes durante el evento. Previamente, el grupo musical Gauchito Club se presentó en el escenario e interpereto algunos de sus principales éxitos, entre ellos se encontraron Mi Loca incomodidad, Papito Barloa, Vulnerable.

Miranda! y Gauchito Club hicieron vibrar a Mendoza en la Peatonal del Vino 2025 Peatonal del Vino - Gauchito Club Gauchito Club encendió la última jornada de la Peatonal del Vino. Foto: Maru Mena / MDZ A las 22:00 horas y tras un impecable espectáculo de Gauchito Club, Ale Sergi y Juliana Gattas se hicieron presentes en el escenario principal. La banda ofreció un show espectacular, interpretando temas como Siempre que lo beso, Uno los dos, Yo te diré, Mejor que vos y por supuesto que Tu misterioso alguien no faltó en la lista

Cierre estelar: Miranda! y Gauchito Club brillaron en la Peatonal del Vino 2025 La presentación estuvo acompañada por bailarinas, diseños de vestuarios únicos y una puesta en escena que incluyó un destacado juego de luces y pantallas, que contribuyeron sin lugar a dudas a que el show sea único.

El público accedió al predio de manera gratuita, adquiriendo cuponeras para degustar distintas etiquetas, y disfrutó de una oferta gastronómica exquisita y variada, con propuestas para todos los gustos.