¡Tiene un cuerpazo! María Belén Ludueña reveló su pancita de embarazo y sorprendió a todos

María Belén Ludueña espera un varón junto a Jorge Macri y, esta vez, se mostró en bikini desde Playa Grande.

La periodista María Belén Ludueña está viviendo un período de inmensa felicidad, y así lo compartió con sus seguidores en las plataformas digitales. A sus 16 semanas y media de embarazo, la conductora eligió un escenario muy especial: la playa de su ciudad de origen, Mar del Plata, para develar la primera fotografía de su vientre. La postal, que se volvió viral en segundos, confirma la alegría que vive junto a Jorge Macri, con quien aguarda a su primer hijo varón.

La foto de la dulce espera Desde la popular Playa Grande, la conductora de Tarde o Temprano posó con una bikini negra, con el mar como telón de fondo. Con una sonrisa radiante, Ludueña sujetó su vientre con ambas manos. En el texto que acompañó la instantánea, fusionó la emoción personal con el orgullo de sus orígenes: “Ahora sí! 16 semanas y media y contando… Mostrándole por un ratito sus raíces marplatenses al bebé”.

mariabelenluduena_1764085778701 La foto en bikini y desde la playa. @mariabelenluduena La conductora había revelado semanas atrás que este embarazo es un sueño largamente anhelado. En su programa, detalló que fue un "bebito muy buscado", fruto de un camino paciente y cargado de esperanza. Su rostro, al anunciar la noticia, reflejó la profunda emoción de este momento: "Esta cara que están viendo tiene que ver con la felicidad que estamos viviendo…”.