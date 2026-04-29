Jorge Macri confirmó la fecha del nacimiento de su bebé con María Belén Ludueña: "Venimos aguantando"

Jorge Macri y María Belén Ludueña están a un paso de convertirse en padres de Vito . Durante una reciente entrevista, el funcionario porteño abrió su corazón y brindó precisiones sobre el momento exacto en el que esperan la llegada del nuevo integrante de la familia.

Con la emoción a flor de piel, Macri dejó en claro que la llegada de su hijo es cuestión de horas. Al ser consultado sobre la fecha estipulada para el nacimiento, respondió con total franqueza y un toque de humor: “Los dos estamos embarazados. Probablemente sea mañana (30 de abril), porque venimos aguantando a ver si sale” .

El embarazo fue confirmado en noviembre pasado, luego de una búsqueda que le exigió mucho a la pareja, especialmente a la periodista, quien meses antes había confesado en televisión lo difícil que le resultaba el proceso. Macri, que ya es padre de tres hijos (dos varones y una mujer), valoró profundamente la resiliencia de su esposa: “No fue fácil, ella puso el cuerpo, tuvo los altos y bajos normales de un tratamiento”.

Sobre su decisión de volver a la paternidad, el dirigente fue contundente y sumamente romántico: “Tengo tres hijos maravillosos, son lo más perfecto de mi vida, y tenía ganas de darme una chance más y hacerlo con Belén, mi pareja, a la que amo y con la que tengo mi proyecto de vida". Además, confesó que este amor lo hizo volver a creer: "Me dio la sensación de que podía volver a apostar a enamorarme y a convivir. Y acá estamos, casados y con un niño, así que no me equivoqué".

Para cerrar, el Jefe de Gobierno le dedicó unas sentidas palabras a la futura mamá, dejando en evidencia su absoluta devoción: “Su alegría, su energía, su frescura. Es superespontánea, es como la ves, es así, es transparente en el sentido de que no hay dobleces en ella. Es bellísima, no hay duda”.