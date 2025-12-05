Una famosa modelo indignada con un spa que usó su imagen sin permiso por un año: "Era una sinvergüenza"

La reconocida figura se enfrentó con un centro de estética por una polémica que escaló inesperadamente. Los detalles de un conflicto impensado.

La reconocida modelo, se ha convertido en el centro de un fuerte debate en el mundo del espectáculo tras denunciar públicamente a un centro de estética porteño. La disputa se originó a raíz del uso no autorizado de su figura con fines promocionales, una situación que, según sus declaraciones, se extendió por un año completo. La magnitud de la controversia sorprendió a la propia protagonista, quien manifestó un firme rechazo a la apropiación de su identidad. “Yo ya sé lo que vale mi imagen y la tuvieron un año en el centro de spa. No está bueno”, aseveró con contundencia.

La verdad detrás del enfrentamiento de la modelo con el spa porteño La problemática salió a la luz cuando la producción de un programa de televisión se contactó con la figura para informarle sobre la grave irregularidad. La preocupación inmediata la llevó a visitar las instalaciones para confrontar la situación. Durante el proceso, la modelo no dudó en señalar directamente a la propietaria del establecimiento, poniendo en tela de juicio su ética comercial. En una de sus declaraciones más duras, Sofía Jujuy Jiménez calificó la acción como un intento de sacar provecho mediático: “Era una sinvergüenza, esta señora nos quiso usar para hacer mala publicidad”.

La situación escaló debido a versiones cruzadas sobre la naturaleza de la visita de la conductora al local. Sofía Jiménez se encargó de clarificar que su presencia allí no respondía a ningún acuerdo de promoción o intercambio, desmintiendo rotundamente haber buscado algún tipo de beneficio gratuito. “Yo nunca fui con intención de hacer una acción. No me invitaron. Fui porque había ido hace un año y honestamente no me sumaba nada hacerles una historia”, explicó la modelo, delimitando su vínculo con el centro.

Las polémicas acusaciones y la indignación de Sofía Jujuy Jiménez Explosivo escándalo: Sofía Jujuy Jiménez destapa el uso indebido de su imagen por un spa porteño Explosivo escándalo: la famosa modelo destapó el uso indebido de su imagen por un spa porteño. Video: SQP (América TV) Otro aspecto del conflicto que generó gran indignación fue la versión que circuló sobre la falta de propina por parte de la modelo. Jiménez se defendió con vehemencia, asegurando que dejar una gratificación es parte de sus principios inquebrantables. “Siempre dejo propina en todos lados, para mí es una ley. La gente que trabaja tiene que cobrar bien”, sostuvo la figura, desmantelando la acusación.