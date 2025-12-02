Dal Poggetto: "Este modelo se sostiene si nuevos sectores absorben la destrucción de empleo"

La economista y directora de la consultora Eco Go Marina Dal Poggett o se refiiró al proceso de reconversión productiva que intenta llevar adelante el Gobierno con la apertura de importaciones y el acomodamiento de precios relativos. En esa línea, sostuvo: "Este modelo se sostiene si nuevos sectores absorben la destrucción de empleo ".

"Frente a estos procesos siempre hay aumento del desempleo, se llama destrucción creativa, lo que planteo es qué es lo que te permite permanecer políticamente, yo te diría el crecimiento y la posibilidad de que nuevos sectores absorban la destrucción de empleo", expresó Dal Poggetto en diálogo con el programa Buenas Tardes China.

La economista recordó que procesos similares en otros países llevó hasta cinco años de desempleo alto, como el caso de Chile.

La economista señaló que frente a esta situación el Gobierno tiene dos maneras de manejarlo. "Podés decir yo me ocupo de la macro y el resto se ocupe de la micro, o podes tener un nivel de contención de los daños que terminas provocando", dijo.

"Acá el problema que tenes es que el mundo en el que estas hoy es un mundo que se está cerrando y, segundo, tenés un nuevo jugador que es China", añadió. En ese sentido, destacó cómo el país asiático pasó en pocos años a ser uno de las mayores productores en varios sectores, como el automotriz, donde hace cinco año fabricaba cerca de un millón de autos y hoy el guarismo asciende a cien millones y medio.

"El desempleo va a subir, está subiendo, está dos puntos arriba desde qeu asumió el Gobierno, con un nivel de actividad que se encuentra 6 puntos arriba de noviembre de 2023. Ahora, cuando miras qué está pasando con la búsqueda de empleo, es que tenenes menos gente buscando por ahora, el monotributo absorbe parte de la destrucción del empleo formal", remarcó la directora de la consultora Eco Go.

La economista recordó los años 90'. En esa línea, señaló que la gran cantidad de tiendas de café que se observan en las calles porteñas son los parripollos de los noventa.

"Si logras tener un programa financiero, logras refinanciar vencimientos de deuda o estirar el horizonte de pagos, tenés chance de que esto se empiece a ordenar", cerró Dal Poggetto.