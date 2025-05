Apuntaron de "roba maridos" a Sofía Jujuy Jiménez y ella expuso al hombre en cuestión con un chat

Sofía Jujuy Jiménez alzó la voz en sus redes sociales y puso los puntos sobre las íes luego de que la acusaran de meterse en una relación ajena. Todo comenzó cuando la periodista Mel Gadano lanzó una bomba inesperada al señalar que la modelo le escribía “sin parar” a su pareja. Pero Jujuy no se quedó callada y respondió con todo desde su cuenta de Instagram.

En un video que subió a sus historias, Sofía arrancó fuerte: “Paso por acá a dejar en claro porque si hay algo que no soy es roba maridos”. Con el temple que la caracteriza, dejó en claro que no tiene nada que ocultar y que no va a dejar que nadie manche su imagen con acusaciones falsas. “Por algo hice ese comentario la vez pasada en el posteo”, agregó.

La prueba. / Foto: @sofijuok

Pero eso no fue todo: para despejar dudas y demostrar que no tiene nada que esconder, decidió mostrar el chat completo. Y la sorpresa fue grande: quien escribía, en realidad, era el novio de Mel Gadano. “Ni idea quién es, nunca le respondí ni nada”, aseguró mientras mostraba las pruebas en pantalla.

Con esa claridad que la caracteriza, Jujuy remató su descargo con una frase que se volvió viral en minutos: “No, amor. A mí podés tildarme de lo que quieras, pero ¿roba maridos? No, señora. Yo no me meto ahí”. Sin rodeos, dejó bien en claro que ella no tiene nada que ver con el escándalo amoroso y que los mensajes no salieron de su parte.

Las redes no tardaron en explotar y muchos usuarios salieron a bancarla, destacando su honestidad y el gesto de mostrar los mensajes como prueba. Otros, en cambio, criticaron a la pareja de Mel por intentar desviar el foco de atención. Mientras tanto, Mel Gadano no volvió a referirse al tema, y todo indica que el tema quedará ahí... al menos por ahora.