Alerta por estafa: el susto de Sofía Jujuy con un falso Gabriel Rolón

¡Tremendo susto se llevó Sofía Jujuy Jiménez! La modelo e influencer jujeña estuvo a punto de caer en una estafa virtual mientras organizaba con entusiasmo la segunda temporada de su podcast. Todo comenzó cuando creyó estar hablando con nada menos que Gabriel Rolón para sumarlo como invitado de lujo pero algo no cerraba del todo y, por suerte, su intuición la salvó a tiempo.

“¡No saben lo que me acaba de pasar! ¡Dios! Qué suerte que pude conectar con mi intuición y no me dejé llevar por la emoción”, expresó angustiada en sus historias de Instagram. Sofía relató con lujo de detalles cómo el supuesto Rolón se comunicó con ella por WhatsApp, pero pequeños detalles empezaron a hacer ruido.

La estafa a Jujuy Jiménez. / Foto: @sofijuok

Lo más insólito vino cuando, al momento de supuestamente coordinar la grabación del episodio, el falso psicólogo le pidió un código que servía para agendarla. “Me pareció rarísimo porque vengo cerrando con otros invitados y nunca nadie me pidió algo así”, dijo Sofía, quien se frenó justo a tiempo y decidió consultar con su productora.

“Cuando me pide el código, le dije que lo iba a hablar con mi productora y ahí se cayó todo”, contó. Fue en ese instante que la influencer se dio cuenta del engaño: los detalles no coincidían, la forma de hablar no era la habitual de un profesional como Rolón, y ese pedido de código encendió todas las alarmas. Acto seguido, logró contactar al verdadero manager del psicólogo, quien confirmó sus sospechas: “Sofi, quédate tranquila. Esto nos pasa hace como un año”.

La conductora Sofía Jiménez aprovechó para advertir a sus seguidores sobre estas estafas cada vez más comunes y peligrosas. Aclaró que el contacto directo con Gabriel Rolón solo se da a través de su histórico equipo de trabajo, y que el número personal del profesional no lo tiene casi nadie: “Hay que tener cuidado porque esta gente se mete en tu celular, te roba información o incluso te pide plata”.

A modo de cierre, dejó una reflexión que vale oro para cualquier incauto que se deje llevar por la emoción: “Aprendizaje: 1) confiar en tu intuición, 2) controlar la emoción y 3) compartir tus dudas con gente en la que confiás y te quiere bien”.