Sofía Jujuy Jiménez está de novia: quién es el hombre que la conquistó

Sofía Jujuy Jiménez pasó por Socios del Espectáculo y no dejó tema sin tocar acerca de su vida sentimental. En relación a su presente amoroso, la modelo dijo: "Estoy conociendo a una persona que no es de los medios. Estoy muy tranquila. No es famoso, pero tal vez lo vamos a hacer famoso ahora porque a mí ya me pasó de estar con alguien que no es conocido y, de repente, se le suben los humos".

Luego, Jiménez manifestó: "No quiero quemar nada porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? O sea, a mí me pasó que yo estuve chongueando, conociendo gente, tenía una cita, tenía otra, me animé como a conocer. Y de repente, conocí a este que fue como que a todas las otras velitas las dejé ahí".

Ya analizando a su nueva pareja, Sofi indico: "El pibe es inteligente, me gusta que puedo charlar de todo. Emocionalmente, el pibe expresa lo que siente, transmite, comunica. Y a mí me gusta eso, poder hablar las cosas. Es administrador de empresas y tiene su propia marca. Yo estoy contenta, tranquila y disfrutando. Soltera todavía, o sea, no estoy de novia. Todavía no quiero ponerle ese título porque me da miedo. Me da pánico ese título".

Jiménez está empezando una relación

Hace un tiempo atrás, el nombre de Sofía Jujuy Jiménez sonó fuerte luego del cumpleaños de 30 de Rodrigo De Paul, una fiesta en Puerto Madero llena de modelos que dio mucho tema de debate y, al parecer, internas entre los jugadores de la Scaloneta.

Mucho se habló de lo que pasó con Rocío Robles, la modelo a quien se relacionó con Alexis Mac Allister y con Rodrigo De Paul, con quien habría terminado la noche, según indicó el representante del pelirrojo. ¿Y cómo entra Sofía Jujuy en esta historia? En palabras de Ángel de Brito, la morocha “se quiso levantar a De Paul”.

La modelo junto a su ex

“Hubo algo ahí, por algo la invitaron”, lanzó el conductor de LAM, picante, tras asegurar que la ex novia de Juan Martín del Potro se quedó con las ganas con el campeón mundial. Al tanto de este rumor, Sofía Jiménez rompió el silencio y contó su versión de los hechos. En diálogo con revista Pronto, la jujeña se mostró indignada con los trascendidos en el programa de América: “Es cualquier cosa que me relacionen... Horrible, no me gustó nada, ni el zócalo ni que inventen algo así, malísimo”.