Sofía Jujuy Jiménez contó el verdadero motivo de la separación de Juan Martín del Potro

Una de las tantas separaciones que se dio en plena pandemia de Coronavirus fue la de Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro, quienes fueron pareja durante varios años, hasta que un día le pusieron punto final a su historia de amor.



Ahora, en una entrevista con Caras, la conductora recordó cómo fue aquella relación, cómo culminó y qué siente por él aun después de la separación. “Atravesamos la pandemia juntos. Yo lo adoro. Lo quiero mucho”, comentó.

Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro.



“En la pandemia estábamos en Miami y nos separamos. Él estaba en una crisis existencial. Yo acompañé y banqué. La pandemia no ayudó. Soy acuario y soy muy libre”, reveló Sofía Jujuy Jiménez sobre uno de los detonantes de la ruptura.



“Tengo la imagen de sacar mis cosas de la casa que compartíamos y estábamos los dos llorando, pero en ese momento dijimos: ‘Hasta acá’”, graficó Sofía Jujuy Jiménez, explicando que fue en ese momento en el que se dieron cuenta de que no había vuelta atrás.



No obstante, la talentosa conductora reafirmó que la separación con Juan Martín del Potro se dio en los mejores términos, al punto de que hoy en día, cuando se cruzan, siguen saludándose con mucho cariño y afecto. “Me crucé con Juan y nos dimos abrazos y estuvimos hablando de la vida”, contó Sofía Jujuy Jiménez.

Sofía Jujuy Jiménez recordó su relación con Juan Martín del Potro. Foto: @sofijuok.



Por otra parte, sobre su actualidad sentimental, luego de lo que fue la decepción con su último novio, quien le había sido infiel, la conductora reconoció que no está en un momento para pensar nuevamente en el amor. “Vengo conociendo gente en el último tiempo. Me abrí y me permití explorar mi sexualidad también y me encontré con diferentes tipos de personas”



“Yo creo que en este momento de mi vida estoy siendo una cagona. No me animo ni en pedo a entregarle el corazón a nadie. Está como recontra blindado”, cerró Sofía Jujuy Jiménez, cerrándole la puerta al amor, al menos por ahora.