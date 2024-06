Escándalo: aseguran que Sofía Jujuy Jiménez se quiso "levantar" a un jugador de la selección

De cara a la Copa América, varios de los jugadores de la Selección nacional quedaron completamente “desconcentrados” luego de la fiesta privada por el cumpleaños de 30 de Rodrigo De Paul. Un festejo en Puerto Madero lleno de cracks de la Scaloneta y multitud de modelos, entre ellas, Sofía Jujuy Jiménez.

Lo cierto es que en esa noche llena de diversión y desenfreno al ritmo de los cuartetos de Luck Ra, se habría empezado a tejer un acercamiento amoroso que promete. Porque, según Ángel de Brito reveló en LAM, el ex novio de Tini Stoessel quedó en la mira de Sofía Jujuy Jiménez.

"De Paul es noticia por su relación con Rocío Robles, hasta ayer era con Mac Allister el tema, por suerte el jefe de prensa de Mac Allister nos dijo que no era con él, sino que se la había llevado De Paul”, arrancó el conductor de América al repasar los escándalos que se generaron en el evento.

Sin embargo, a pesar de aclarar que la modelo con quien se relacionó al ex de Cami Mayan había terminado la noche con el cumpleañero, De Brito entrecerró los ojos a modo de guiño al dar a entender que quien realmente estuvo haciendo un “trabajo fino” durante la velada que se realizó a pasitos de la casa de Camila Homs había sido la morocha, ex de Juan Martín Del Potro.

Sofía Jujuy fue una de las invitadas al cumpleaños de 30 de Rodrigo De Paul. Instagram Sofía Jujuy Jiménez.

“Después, me contaron que varias estuvieron en ese cumpleaños tratando de llevarse la velita y unas muy famosas...”, dijo, y después de prometer que contaría todo “en off”, lanzó, con nombre y apellido: “Sí, estoy tirando data, Sofía Jujuy Jiménez se quiso levantar a De Paul. Hubo algo ahí, por algo la invitaron”.

“Robles no se fue con Mac Allister. Alexis se fue 3.45, primera presa. Como De Paul no enganchó con Jujuy, Robles avanzó y se fue con Rodrigo”, terminó su relato Ángel, no sin antes darle el visto bueno al posible romance con Rodrigo De Paul. “Me gusta la pareja, no sé si ocurrió, si tuvieron sexo, son los dos pibes, solteros, lindos… ojalá”, cerró, mientras el panel de angelitas aprobaba el match.

Los detalles del cumpleaños de 30 de Rodrigo De Paul

Uno de los datos que más llamaron la atención del festejo que Rodrigo De Paul organizó por sus 30 años fue la desequilibrada proporción de sus invitados. “Eran 90 señoritas y 30 muchachos”, aseguró Adrián Pallares desde Socios del espectáculos, donde contaron detalles del evento. “Y todas las chicas tenían un estilo…”, intervino Matías Vázquez, en referencia al look de las modelos convocadas.

Rodrigo De Paul festejó sus 30 con un evento en Puerto Madero lleno de modelos y futbolistas. Instagram Rodrigo De Paul.

“Estaba como loco”, indicó Pallares sobre De Paul, antes de contar que los asistentes a la fiesta tenían prohibido ingresar al lugar con celulares para que ningún contenido indiscreto se filtrara a la prensa vía redes sociales. A la vez, el conductor explicó que las invitadas no podían llegar por su cuenta para resguardar su identidad.

“Las pasan a buscar en autos. Tienen que llegar con vehículos de otros para que no les tomen la patente y sepan quiénes son”, dijo.