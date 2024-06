Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio sobre su "romance" con Rodrigo De Paul

Días atrás, el nombre de Sofía Jujuy Jiménez sonó fuerte luego del cumpleaños de 30 de Rodrigo De Paul, una fiesta en Puerto Madero llena de modelos que dio mucho tema de debate y, al parecer, internas entre los jugadores de la Scaloneta.

Mucho se habló de lo que pasó con Rocío Robles, la modelo a quien se relacionó con Alexis Mac Allister y con Rodrigo De Paul, con quien habría terminado la noche, según indicó el representante del pelirrojo. ¿Y cómo entra Sofía Jujuy en esta historia? En palabras de Ángel de Brito, la morocha “se quiso levantar a De Paul”.

Sofía Jujuy contó su versión de los hechos en el cumpleaños de De Paul.

“Hubo algo ahí, por algo la invitaron”, lanzó el conductor de LAM, picante, tras asegurar que la ex novia de Juan Martín del Potro se quedó con las ganas con el campeón mundial. Al tanto de este rumor, Sofía Jiménez rompió el silencio y contó su versión de los hechos.

En diálogo con revista Pronto, la jujeña se mostró indignada con los trascendidos en el programa de América: “Es cualquier cosa que me relacionen... Horrible, no me gustó nada, ni el zócalo ni que inventen algo así, malísimo”.

Rodrigo De Paul festejó su cumpleaños de 30 en Puerto Madero.

“No tiene nada que ver”, se quejó además la modelo en Socios del espectáculo, donde amplió lo sucedido: “Estábamos en el show de Emilia Mernes, a donde fui con todos los chicos de Rumis, Lizardo (Ponce) y todo el grupo de amigos, que son los más. Y de ahí fue ‘che, está el cumpleaños de Rodrigo´. Fue la típica de ‘hola, feliz cumple’, y chau. O sea, en el cumpleaños había un montón de gente”.

“Para mí, es como que tienen la necesidad de inventar alguna historia. Quizás quisieron desviar la atención de otra noticia, no tengo ni idea”, agregó Sofía, quien señaló que ella, al igual que De Paul, es una “soltera codiciada”.

Cómo empezó el rumor que vincula a Sofía Jujuy con De Paul

Tras el festejo de cumpleaños de Rodrigo de Paul, Ángel de Brito hizo correr el rumor de que el futbolista había quedado en la mira de Sofia Jujuy. "De Paul es noticia por su relación con Rocío Robles, hasta ayer era con Mac Allister el tema, por suerte el jefe de prensa de Mac Allister nos dijo que no era con él, sino que se la había llevado De Paul”, arrancó el conductor.

Sin embargo, a pesar de aclarar que la modelo con quien se relacionó al ex de Cami Mayan había terminado la noche con el cumpleañero, De Brito entrecerró los ojos a modo de guiño al dar a entender que quien realmente estuvo haciendo un “trabajo fino” durante la velada que se realizó a pasitos de la casa de Camila Homs había sido la morocha, ex de Juan Martín Del Potro. Según Ángel de Brito, Sofía Jujuy se quiso "levantar" a De Paul en su cumpleaños.

“Después, me contaron que varias estuvieron en ese cumpleaños tratando de llevarse la velita y unas muy famosas...”, dijo, y luego lanzó, con nombre y apellido: “Sí, estoy tirando data, Sofía Jujuy Jiménez se quiso levantar a De Paul. Hubo algo ahí, por algo la invitaron”.