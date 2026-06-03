La especial y talentosa invitada que Mario Pergolini tendrá en Otro Día Perdido: quién es

Mario Pergolini es furor con su programa en El Trece y en esta nota te revelamos la figura que lo visitará en su living.

Mario Pergolini se afianzó de gran manera en el prime time de El Trece con Otro Día Perdido. Tras 15 años ausente de la televisión, el conductor volvió con todo y sigue cautivando a los televidentes en esta segunda temporada de su programa.

El periodista viene de tener un positivo cierre de mes, ya que con el especial por el 25 de mayo junto a Nahuel Pennisi se posicionó como uno de los ciclos más vistos de El Trece en el famoso y ya conocido prime time. El ciclo promedió 5.3 puntos y de esta manera quedó segundo en su franja y se convirtió en la medición más alta del ciclo de la última semana.

Mario Pergolini comenzó la semana con Donato De Santis, el martes por la noche recibió al actor y excombatiente de Malvinas Carlos Belloso. Este miércoles por la noche, el periodista entrevistará mano a mano a una reconocida artista.

La invitada estelar que Mario Pergolini recibirá en Otro Día Perdido Captura de pantalla 2026-06-03 153654 Elena Roger, la invitada de Mario Pergolini en El Trece. Foto: Instagram / @otrodiaperdido.