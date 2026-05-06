Figuritas en alza: la escasez del Mundial 2026 dispara los precios en el mercado "blue"

La fiebre por el Mundial de fútbol 2026 está a pleno en Argentina y, como ocurrió en otras ediciones, las figuritas empezaron a escasear y se disparó la reventa en el mercado blue , donde llegaron a registrarse incrementos de precio de hasta el 130%.

La nueva edición oficial de Panini es la más grande de la historia debido a la ampliación del torneo a 48 selecciones. El álbum tiene 112 páginas y cerca de 980 figuritas , muy por encima de las 638 que tuvo Qatar 2022 . Además, incluye secciones especiales dedicadas a estadios y sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Según la Agencia Noticias Argentinas, en base a las estimaciones que circulan en el mercado, el álbum comenzó a venderse oficialmente a unos $15.000 en su versión básica, mientras que cada sobre de siete figuritas tiene un precio sugerido cercano a los $2.000. Sin embargo, la alta demanda generó rápidamente un mercado paralelo con valores mucho más elevados.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 tendrá 112 páginas y será el más grande de la historia.

En plataformas de reventa online que existen en la Argentina ya se observan fuertes diferencias en lo que respecta a las figuritas del Mundial de fútbol 2026 respecto a los valores oficiales:

Un sobre individual se vende hasta a $3.700.

Packs de cinco sobres aparecen publicados por unos $23.000.

Lotes de 50 paquetes rondan los $165.000.

El álbum oficial puede llegar a costar cerca de $80.000.

La figurita de Lionel Messi se ofrece por valores cercanos a los $50.000.

Sets especiales con Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé llegan a publicarse por $129.000.

El fenómeno no se limita solamente a Lionel Messi. Otras figuritas de jugadores de la Selección argentina también empezaron a cotizar fuerte dentro del circuito paralelo. Nombres como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Rodrigo De Paul ya se venden por montos que van desde los $6.000 hasta los $20.000, dependiendo de la rareza y la demanda.

El otro dato que preocupa es cuánto podría costar completar toda la colección. Con unas 980 figuritas y sobres de siete unidades, se estima que, en condiciones ideales y sin repetidas, harían falta al menos 140 paquetes. A precios oficiales, eso implicaría un gasto cercano a los $280.000, aunque distintos cálculos del mercado elevan el costo final a alrededor de $350.000 debido a las repetidas y la dificultad para conseguir algunas piezas especiales.