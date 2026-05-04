Cuánto cuesta comprar un Smart TV antes del Mundial 2026: precios, descuentos y ofertas

La llegada del Mundial 2026 empezó a sentirse mucho antes del primer partido. En los comercios de electrodomésticos, uno de los movimientos más claros aparece en el rubro televisores, donde las consultas crecieron de la mano de una costumbre muy argentina: renovar la pantalla antes de una Copa del Mundo.

Esta vez, la búsqueda no se concentra solo en precio. También pesan el tamaño, la financiación y la posibilidad de llegar a modelos de más de 50 pulgadas sin pagar todo de contado. El torneo comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, según el calendario oficial de FIFA.

En Mendoza y en otras plazas del país, los vendedores advierten que el consumidor ya no mira con el mismo interés los modelos chicos . La referencia cambió. Para muchos hogares, una pantalla de 50 pulgadas pasó a ser el piso de entrada para seguir partidos, series y transmisiones deportivas con una experiencia más inmersiva. En las cadenas nacionales, los modelos de 50 pulgadas aparecen desde valores cercanos a los $529.999, mientras que algunas opciones de 55 pulgadas se ubican entre $709.999 y $879.999, según marca, tecnología y plan de pago.

El salto de precio se siente con más fuerza cuando la búsqueda avanza hacia las 65 pulgadas, una de las medidas que más tracción tiene en la previa mundialista. En ese segmento, las ofertas relevadas muestran valores que van desde $999.999 en modelos 4K de marcas como Noblex o RCA hasta $1.399.999 en opciones QLED o LED de Samsung, TCL, LG y Philips. También hay pantallas de 75 pulgadas o más, con precios que pueden superar los $2.199.999, mientras que los modelos premium y de gran formato escalan bastante más.

Cuotas, descuentos y pago contado

La financiación aparece como el gran gancho comercial. En un contexto de consumo selectivo, las casas de electrónica no apuestan solo al descuento directo. También ofrecen cuotas sin interés, créditos propios, pagos con billeteras virtuales y rebajas por transferencia, débito o efectivo. Banco Nación, por ejemplo, mantiene hasta el 31 de mayo una promoción de hasta 20 cuotas sin interés para tecnología y equipamiento del hogar, con tarjetas Visa y Mastercard de la entidad.

A eso se suman acuerdos puntuales de marcas y tiendas oficiales. Samsung Argentina informa promociones con hasta 15 cuotas sin interés con tarjetas BNA y hasta 12 cuotas pagando con MODO en productos seleccionados, con vigencia hasta el 10 de mayo. En otras cadenas, las publicaciones actuales muestran televisores en 12, 15, 18 o 20 cuotas, según el modelo y el banco utilizado. Ese esquema permite que algunos equipos se ofrezcan con cuotas desde $50.000 en modelos medianos y cifras más altas en pantallas grandes.

Una venta que se juega antes del primer partido

La previa del Mundial suele funcionar como una temporada fuerte para el sector. No solo por los fanáticos que quieren ver a la Selección en mejor calidad, sino también porque muchos hogares aprovechan el evento como excusa para reemplazar televisores antiguos. La diferencia de este año está en que la decisión de compra parece más medida: el cliente compara pulgadas, mira si el panel es 4K, pregunta por Smart TV, revisa la cantidad de cuotas y calcula el costo mensual antes de cerrar la operación.

Por eso, más que una carrera por vender el televisor más caro, los comercios intentan capturar distintos bolsillos. Hay opciones de entrada para quienes buscan una pantalla funcional, modelos intermedios para quienes quieren dar el salto a 55 o 65 pulgadas y propuestas premium para consumidores que apuntan a una experiencia de cine en casa. El Mundial 2026 todavía no empezó, pero el partido comercial ya está en marcha. Y, como ocurre cada cuatro años, la pantalla del living vuelve a ocupar el centro de la escena.