Eduardo Feinmann expuso a una militante robándole a una compañera en plena protesta: "Estos zurdos se afanan entre ellos"

El conductor compartió el video de un insólito momento de inseguridad, en el que una militante se apoderó del teléfono celular de una compañera en plena manifestación.

Eduardo Feinmann expuso este viernes en A24 el accionar una militante que le quitó el teléfono celular a una compañera, en plena protesta en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba la reforma laboral. El conductor compartió el video del momento durante su pase con Pablo Rossi en A24, y estalló contra la autora del robo.

"En la marcha hubo momentos de tensión, dentro de los violentos había hombres y mujeres. Unas mujeres fueron a pegarle a las vallas y a putear a la policía. Quiero que prestes atención a lo que ocurre cerca de la valla", comenzó Feinmann al presentar las imágenes del robo entre compañeras de militancia.

Luego, mientras el episodio fue reproducido en pantalla, el periodista explicó: "Las mujeres están golpeando, la de azul pierde el teléfono, la de blanco se lo afana".

Acto seguido, Eduardo Feinmann expresó indignado por el alevoso robo: "Esta izquierda boba se afanan entre ellos. La que tiene la mochila azul con una remera rayada negra y blanca, se quedó con el teléfono, se lo afanó... Estos zurdos se afanan entre ellos".