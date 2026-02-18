Juan Grabois se reunió con Miguel Díaz-Canel y criticó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Juan Grabois viajó a La Habana y se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel , en un encuentro que envió un mensaje explícito contra el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos sobre la isla.

El dirigente de Patria Grande confirmó la reunión en sus redes sociales y explicó que su visita tuvo como objetivo “solidarizarse con un pueblo hermano sometido a un asedio intolerable y la amenaza de una invasión”. En ese marco, cuestionó el bloqueo estadounidense y calificó como “un crimen contra el derecho internacional” las nuevas medidas impulsadas por Donald Trump.

Grabois sostuvo que el argumento de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos “no resiste análisis” y advirtió que, si las sanciones se profundizan, podrían derivar en una crisis humanitaria de mayor escala.

El viaje se produce en un momento de tensión creciente en la política exterior estadounidense hacia la isla y en medio de un escenario regional marcado por debates sobre soberanía energética y alineamientos internacionales.

En su mensaje, Grabois apeló a la idea de “Patria Grande” y vinculó su posicionamiento con el bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1826. Planteó que “romper el aislamiento de Cuba” es una obligación política de los pueblos latinoamericanos y sostuvo que defender a la isla implica “defender Latinoamérica”.

También rechazó lo que describió como una lógica internacional basada en la “ley de la selva” y reivindicó la autodeterminación de los pueblos como principio rector de las relaciones entre Estados.

Desde el Gobierno cubano, el encuentro fue presentado como un gesto de continuidad histórica. Díaz-Canel informó que mantuvo un “diálogo fraterno” con el dirigente argentino y agradeció su solidaridad tanto con el pueblo cubano como con el Partido Comunista de Cuba. Además, destacó los “lazos históricos” entre la Revolución Cubana y sectores del movimiento popular argentino.

Recibí al compañero Juan Grabois, líder de Patria Grande de #Argentina, con quien sostuve un diálogo fraterno.



Agradecí su solidaridad con nuestro pueblo y con el @PartidoPCC.



Reafirmamos los lazos históricos que unen a la Revolución Cubana y al movimiento popular argentino. pic.twitter.com/dnpSpBlrJ4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 18, 2026

El viaje de Grabois agrega un capítulo más a la relación histórica entre sectores del progresismo argentino y el gobierno cubano. También introduce un contraste en el debate interno argentino sobre política exterior, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha adoptado una postura de alineamiento más explícito con Washington.