Desmintieron la llegada de Marcelo Tinelli a El Trece y su futuro sigue siendo una incógnita

En las últimas horas un posteo se volvió viral y finalmente se confirmó que el conductor no llegará a la señal.

Marcelo Tinelli se encuentra pasando uno de los momentos más complicados en cuanto a su vida personal y laboral. Es que el conductor se encuentra por el momentos sin proyectos luego de lo que fue la finalización del ciclo en Carnaval Stream.

En las últimas horas el periodista Nacho Rodríguez contó a través de sus redes sociales que "Marcelo Tinelli firmó el viernes con El Trece para volver con el Bailando". Pero esto no es todo, ya que el contrato es millonario y superaría al de Mario Pergolini, quien se convirtió en la gran estrella del canal".

Desmintieron la llegada de Marcelo Tinelli a El Trece Captura de pantalla 2025-12-29 184453 El posteo que realizó el periodista. Foto: X/ @NachoRodriOk Esto se volvió viral y horas después fue el propio conductor quien comunicó que se trataba de una broma de mal gusto por el famoso "Día de los Inocentes". De esta manera desmintió la llegada de Marcelo Tinelli a El Trece.