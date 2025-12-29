Afirman que Marcelo Tinelli firmó un contrato millonario con El Trece superando a Mario Pergolini

El periodista Nacho Rodríguez reveló todos los detalles sobre el futuro laboral del conductor en el 2026.

Marcelo Tinelli tuvo sin lugar a dudas un año muy complicado en cuanto a lo personal y a lo laboral. El conductor decidió dejar de realizar su ciclo de streaming en el canal Carnaval Stream luego del escándalo familiar y en las últimas horas se reveló la versión de que volverá a El Trece.

Recordemos que el "Cabezón" se alejó de la televisión luego de lo que fue su paso con el Bailando en América, el cual no dejó buenos números en cuanto al rating. Si bien el 2026 era una incógnita para Marcelo, el periodista Nacho Rodríguez comunicó una información sorpresiva.

Es que al parecer Tinelli volverá renovado con el Bailando por un Sueño y en su casa, en El Trece: "Marcelo Tinelli firmó el viernes con El Trece para volver con el Bailando". Pero esto no es todo, ya que el contrato es millonario y superaría al de Mario Pergolini, quien se convirtió en la gran estrella del canal.

Afirman que Marcelo Tinelli firmó con El Trece y vuelve a la televisión Captura de pantalla 2025-12-29 090156 Marcelo Tinelli firmó con El Trece. Foto: X / @NachoRodriOk Respecto al programa, según la información del comunicador, saldría al aire en el mes de abril. La grilla de la noche quedaría conformada de esta manera: Guido Kaczka (21:00 horas), Mario Pergolini (21:45 horas) y cierra Marcelo Tinelli a partir de las 22:45.