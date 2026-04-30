Embarazo y otro hijo en disputa: el fuerte escándalo que rodea a Nicolás González y Ludmila Isabella

El mundo del fútbol y el espectáculo se encuentra revolucionado tras filtrarse la noticia de que Nicolás González, jugador de la Selección Argentina , se convertirá en padre por primera vez. La información indica que su pareja, la modelo e influence r Ludmila Isabella, estaría cursando su quinto mes de embarazo.

A pesar de la felicidad que supone la llegada de un bebé, la pareja optó por el silencio absoluto, una decisión que estaría directamente ligada a los fuertes conflictos que la modelo atraviesa con su expareja.

La historia de amor entre González y Ludmila avanzó a pasos agigantados. Tras blanquear su relación en las redes sociales alrededor de la fecha de Año Nuevo, el vínculo se afianzó a tal punto que el tiempo de embarazo condice con dicha confirmación. No obstante, los constantes viajes y la estadía de la modelo en Madrid, ciudad donde el jugador se encuentra radicado, habrían intensificado una feroz interna con el padre de su primer hijo.

Ludmila es madre de Benito, niño fruto de su relación anterior con el Lautaro "Laucha" Acosta, ídolo de Lanús y exjugador de Boca Juniors. El historial entre ambos es sumamente delicado, marcado por una denuncia por violencia de género que ella radicó en el pasado, sumado a un arduo proceso para lograr destrabar los acuerdos económicos. Aunque recientemente la modelo habría recuperado cierto diálogo con la familia de Acosta, el contacto directo entre la expareja es completamente nulo.

ludmila isabella y su hijo Ludmila junto a su Benito, de 7 años. IG @ludisabella

El principal foco de conflicto en la actualidad radicaría en la tenencia y el día a día del menor. Mientras Ludmila se encuentra bastante instalada en Madrid acompañando a González, el niño de 7 años está escolarizado en Argentina. Según las versiones que trascienden desde el entorno de Acosta, él se estaría haciendo cargo casi por completo del menor, situación que incluso le estaría dilatando sus planes personales de convertirse en director técnico.

Lautaro Acosta Lautaro Acosta junto a Benito, hijo fruto de su relación con Isabella. IG @lautarogermanacosta

Esta delicada disputa familiar sería el verdadero motivo detrás del llamativo silencio de la actual pareja. A pesar de que los periodistas intentaron comunicarse reiteradas veces con ambos para confirmar la noticia de la dulce espera, ni el futbolista ni la modelo emitieron respuesta alguna, optando por no desmentir ni agradecer la información para evitar sumar un nuevo frente de conflicto legal y mediático.