Adorni ratificó su continuidad como jefe de Gabinete: "Estoy acá dando la cara"
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni se presenta este miércoles en la Cámara baja para responder más de 2.400 preguntas.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni se presenta este miércoles en la Cámara baja para responder más de 2.400 preguntas.
Este miércoles, a partir de las 10.30, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagoniza un hecho histórico para su gestión. Tras 175 días en el cargo de ministro coordinador, el funcionario brinda su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, cumpliendo con el mandato constitucional establecido en la reforma de 1994.
La presentación no será un trámite sencillo. Adorni llega al Congreso jaqueado por una investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, un flanco que los bloques opositores planean explotar durante las más de 2.400 preguntas que fueron enviadas previamente por escrito y las que surgirán de forma presencial.
Esta tercera ronda de preguntas fue iniciada por el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino.
"Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara", disparó el jefe de Gabinete.
Y concluyó: "El Presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia, es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea".
A propósito, el ministro coordinador aseguró que "es un halago que una persona como él esté interesado en visitar nuestro país".
"Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados y estados que persiguen a sus ciudadanos, que son bienvenidos a la República Argentina: la nueva tierra de la libertad", concluyó Adorni al respecto.
Tras un nuevo cuarto intermedio y más de cuatro horas de debate, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el proyecto de Ficha Limpia constituye “un eje central” del oficialismo. En ese sentido, remarcó que la iniciativa busca impedir que sean candidatos quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, en alusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En medio de su intervención, el diputado Aldo Leiva lo interrumpió a los gritos: “¿Y a los que les prestan las jubiladas? Cara dura. No tenés vergüenza”. Sin responder, Adorni intentó retomar la lectura de su exposición, mientras legisladores oficialistas pedían silencio para continuar con la sesión.
Luego del cuarto intermedio, sigue el informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso.
En su turno, el diputado del bloque Provincias Unidas chicaneó a Manuel Adorni diciéndole: "Cuando lo escuchaba brindar un intento de respuesta, utilizó el mismo tenor formal que utilizan personas que usted denominó casta. Qué rápido se acostumbró".
"Esto se lo digo porque, cuando usted asumió como vocero presidencial, sacó el traje en cuotas. Yo hice lo mismo en La Plata, de donde somos ambos. Usted entendía que el tiempo de la Argentina era otro tiempo, al que usted pretendía darle vuelta la página”, agregó.
Por otro lado, recordó: "Usted en el 2016 le decía a Vidal y la aplaudía, que no entendía la diferencia entre lo público y lo privado. Pero ahora viene y nos habla en los mismos términos de la casta, que usted juró terminar. Nos metieron en un ajuste donde vos estás haciendo contorsionismo con tus propios números. Pero también obligas a la Argentina a hacer contorsionismo para pagar el colectivo".
"Adorni, le faltaste el respeto a la gente cuando desde el momento uno dijiste que no habías tenido vacaciones", añadió y concluyó: "¿Qué está esperando para renunciar?".
El conflicto con las universidades nacionales, que hoy mantienen un paro total de actividades, ocupó un lugar central en la ronda de preguntas. Ante los cuestionamientos de los bloques opositores por el desfinanciamiento de las casas de estudio, Manuel Adorni fue categórico: el Gobierno no cumplirá con la ley de financiamiento universitario si esto implica romper el equilibrio fiscal.
“El Poder Ejecutivo Nacional actúa y va a seguir actuando dentro de la ley”, afirmó el funcionario, para luego lanzar una dura crítica a la técnica legislativa de los diputados: “En este caso, el Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever su fuente de financiamiento. Esa omisión no es menor”.
Adorni explicó que la administración de Javier Milei considera que la ley es impracticable mientras no se modifique el Presupuesto 2026 para asignar partidas específicas:
Suspensión de ejecución: "Toda ley de gasto debe indicar cómo se financia; de lo contrario, su ejecución queda suspendida hasta tanto se incorporen las partidas correspondientes".
Incumplimiento del Congreso: El funcionario responsabilizó a los legisladores por no haber cumplido con la "condición básica de operatividad" al sancionar la norma.
Responsabilidad Institucional: “Ejecutarla en estas condiciones sería actuar fuera de la ley”, sentenció, vinculando la decisión directamente con el mantenimiento del superávit financiero.
Al concluir su informe, el funcionario se tomó un momento para responder a las versiones que circularon durante la semana sobre su paradero, en medio del avance de las causas judiciales por su patrimonio.
“Muchos esta semana se preguntaron por dónde estaba y acá estoy: cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”, disparó Adorni desde el estrado, buscando disipar cualquier rumor de debilidad o apartamiento de su cargo.
El Jefe de Gabinete utilizó sus palabras finales para trazar una línea divisoria entre el modelo que representa y el pasado, calificando las reformas actuales como un proceso sin retorno: “En este discurso quedó expuesto el camino de reforma que emprendió la Nación, un camino irreversible que dejará atrás a quienes arruinaron este país”.
En el marco de la interpelación por su patrimonio, Manuel Adorni enfrentó uno de los puntos más sensibles para la opinión pública: los viajes realizados junto a su familia a destinos como Aruba y Punta del Este. Ante los diputados, el funcionario rechazó cualquier irregularidad y criticó el intento de la oposición de "judicializar" su vida personal.
“Sé que los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y las actividades de mi vida privada con actos de gobierno; ni constitucional, ni penal, ni civilmente son comparables”, sentenció Adorni. Con este argumento, el ministro coordinador buscó invalidar las críticas sobre el uso de recursos, asegurando que su estándar de consumo pertenece exclusivamente al ámbito de sus ahorros personales.
El jefe de Gabinete detalló que cada uno de sus movimientos migratorios cumplió con los protocolos legales vigentes y negó haber recibido favores de empresarios o contratistas del Estado:
Financiamiento propio: “En todos los casos, he afrontado yo mismo los pagos de los viajes que he realizado con mi familia. Están suscritos a vacaciones personales y de mi círculo familiar”.
Sin dádivas: Fue categórico al asegurar que “no se trataron de viajes pagados por terceros, ni de obsequios de ningún tipo”.
Control estatal: Adorni subrayó que su salida y entrada al país no fueron anónimas: “Intervinieron la Dirección de Migraciones, la Dirección de Aduanas y la PSA, llevándose a cabo todos los registros correspondientes”.
En uno de los momentos de mayor tensión de la jornada legislativa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentó los cuestionamientos de la oposición sobre su situación patrimonial. Bajo la mirada atenta de Javier Milei desde el palco, el funcionario utilizó su intervención para marcar una postura defensiva frente a la causa judicial que investiga un presunto incremento desproporcionado de sus activos.
“Sé que les gustaría hacer un juicio público sobre mi persona, pero aquí no tengo la potestad para hablar de eso”, comenzó Adorni, marcando una distinción entre el informe de gestión administrativa y el proceso judicial que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Sin embargo, de inmediato lanzó una señal de transparencia: “Pese a eso, responderé a fin de demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente y que cree firmemente en la división de poderes”.
EXCLUSIVO
En el marco de su ingreso al palco del recinto de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei defendió a su jefe de gabinete, Manuel Adorni, en el marco de su informe de gestión y aseguró que la prensa es corrupta.
Ante la consulta de MDZ, el mandatario evitó referirse sobre los motivos por los cuales sostiene su respaldo a su ministro coordinador. Sin embargo, ante la pregunta de si es corrupto, respondió: "Corruptos son ustedes".
En un tramo de alto contenido humanitario y geopolítico, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo un paréntesis en las cifras económicas para referirse a la situación de Germán Giuliani, el abogado argentino que permanece detenido en el penal de Yare II, en Venezuela. Ante la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró que el Gobierno nacional agota todas las instancias para lograr su pronta liberación.
“Seguimos trabajando para la pronta liberación de Germán Giuliani; todos los esfuerzos del Estado están abocados a ello”, afirmó Adorni. El caso de Giuliani, quien lleva más de 300 días detenido bajo el régimen de Nicolás Maduro en condiciones de aislamiento, se ha convertido en una bandera de la política exterior de la administración de Javier Milei.
El Jefe de Gabinete fue explícito al señalar que este activismo internacional es fruto de la nueva conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, brindó un fuerte espaldarazo a la gestión de Pablo Quirno, quien asumió como canciller en octubre de 2025 para profundizar la reinserción de Argentina en Occidente.
“Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo incansable del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el equipo de diplomáticos que lo acompaña”, destacó Adorni ante el recinto.
En uno de los tramos más enérgicos de su exposición en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dedicó un espacio para resaltar lo que considera un cambio de paradigma en la asistencia estatal. Bajo la atenta mirada de Javier Milei, el funcionario envió un mensaje de apoyo rotundo a la gestión del Ministerio de Capital Humano.
“Mis felicitaciones a la ministra Sandra Pettovello por haber revolucionado la política social en Argentina”, expresó Adorni ante el recinto. El funcionario subrayó que la eliminación de los "gerentes de la pobreza" y la auditoría de los planes sociales permitieron devolverle la libertad a los beneficiarios y el orden a la vía pública.
Adorni vinculó el éxito de la política social con el cumplimiento del protocolo de orden público, asegurando que la presión de las organizaciones sociales ya no condiciona la vida de los ciudadanos que se dirigen a sus puestos de trabajo.
“Hoy, gracias a una gestión transparente y firme, ya ningún delincuente le corta la calle al trabajador. Se terminó el tiempo en que los punteros utilizaban a los más vulnerables como escudo para extorsionar al Estado”, sentenció el jefe de Ministros.
Adorni sobre la Ley Penal Juvenil: “La edad ya no será una excusa para la impunidad”En su informe de gestión, el Jefe de Gabinete defendió la baja de la edad de imputabilidad y recordó el crimen de Kim Gómez. También destacó la Ley de Inocencia Fiscal como un pilar para el blanqueo de ahorros y la presunción de inocencia de los contribuyentes.
El informe de gestión de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados sumó un capítulo central dedicado a la seguridad y la reforma del sistema judicial. En medio de un clima de fuerte respaldo por parte del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete ratificó la voluntad del Ejecutivo de avanzar con la Ley Penal Juvenil, enviando un mensaje directo sobre el fin de las restricciones por edad para los delitos graves.
“La edad ya no será una excusa para la impunidad”, sentenció Adorni, al tiempo que recordó el trágico crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata en febrero de 2025. El funcionario utilizó el caso para justificar la necesidad de que los menores que cometen delitos de adultos enfrenten consecuencias proporcionales ante la Justicia.
En el marco de una sesión maratónica y con el respaldo presencial de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó definiciones clave sobre el rumbo de la economía argentina. Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, el funcionario ratificó que, según los indicadores que maneja el Ejecutivo, la actividad económica está mejorando y que el programa de ajuste fiscal es la base de la recuperación.
“El camino que está recorriendo el Gobierno es el correcto. Hoy tenemos el gasto público más bajo de los últimos años”, afirmó Adorni, vinculando este logro directamente con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal financiero.
Uno de los momentos más destacados de su intervención fue el mensaje de apoyo hacia el Palacio de Hacienda. Adorni dedicó un espacio especial para brindar su “reconocimiento al ministro de Economía, Luis Caputo, y al equipo que lo acompaña”, a quienes atribuyó el éxito en la contención de la crisis cambiaria y la reestructuración de la deuda.
Sin embargo, el funcionario no esquivó el impacto de los precios en el bolsillo de los ciudadanos. En un gesto de inusual franqueza política, se refirió a las mediciones recientes:
“El último dato de inflación fue malo. No nos gustó y lo reconocemos. Estamos trabajando todos los días para que esa cifra sea solo un obstáculo en el camino hacia la estabilidad definitiva”.
Adorni desglosó los puntos que, según el Gobierno, marcan el éxito del modelo:
Ordenamiento de las cuentas: Destacó que el recorte del gasto no es negociable para mantener el superávit.
Saneamiento del BCRA: Mencionó la mejora en las reservas internacionales como un factor de confianza.
Desregulación: Ratificó que la prioridad legislativa seguirá siendo la eliminación de trabas para la inversión privada.
“Con saludo al Presidente, me presento ante esta Cámara para informar sobre la marcha general del Gobierno nacional”, comenzó Adorni. En su introducción, el funcionario adelantó los tres pilares de su exposición:
Desafíos heredados: Un repaso por el estado de la administración al momento de asumir.
Logros alcanzados: El énfasis en el orden fiscal y la baja de la inflación.
Políticas de Gobierno: La hoja de ruta para los próximos meses de gestión.
“Me referiré a los principales desafíos que afrontó la gestión, los logros alcanzados y las políticas de gobierno que estamos implementando para transformar la Argentina”, sentenció el ministro coordinador, buscando establecer una agenda basada en la eficiencia administrativa frente a los cuestionamientos de la oposición.
El recinto de la Cámara de Diputados se transformó este miércoles en un escenario de fuerte contenido simbólico. Al ingresar para dar su primer informe de gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue recibido con un aplauso de pie por parte del bloque de La Libertad Avanza y aliados. Sin embargo, el momento de mayor impacto ocurrió desde el palco central: al verlo tomar posición frente al micrófono, el presidente Javier Milei rompió el protocolo con un grito de aliento que resonó en todo el salón: “¡Vamos, Manuel!”.
Pasadas las 10:30 de este miércoles, se dio inicio formal a la sesión informativa en la Cámara de Diputados. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ocupa el estreado principal para brindar su primer informe de gestión bajo un escenario de excepcionalidad política: el presidente Javier Milei, en un gesto de respaldo absoluto, se encuentra ubicado en el palco central junto a la secretaria general, Karina Milei, para seguir de cerca el debate.
El clima de polarización que atraviesa el país se refleja con nitidez este miércoles en la zona del Congreso de la Nación. Mientras puertas adentro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a desglosar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en las calles aledañas la situación es de alta tensión. Un nutrido grupo de jubilados, pensionados y organizaciones sociales se manifiesta en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.
La protesta coincide con el inicio de la sesión informativa, donde Adorni debe responder más de 2.100 preguntas. Los manifestantes, que intentan acercarse al Palacio Legislativo, se topan con el vallado total y un despliegue masivo de fuerzas federales que ha dejado el edificio virtualmente aislado.
El escenario está montado y la tensión es total. Con el ingreso del presidente Javier Milei al recinto de la Cámara de Diputados, se dio inicio formal a la jornada donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará su primer informe de gestión. El mandatario nacional llegó escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la totalidad de sus ministros, cumpliendo con el prometido "blindaje" institucional al funcionario coordinador.
Minutos antes de las 10 de la mañana, la comitiva presidencial abandonó la Casa Rosada con rumbo al Congreso de la Nación. En un despliegue de seguridad coordinado, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la totalidad del gabinete de ministros iniciaron el trayecto por la Avenida de Mayo para lo que será una jornada clave en la Cámara de Diputados.
Este movimiento en bloque representa el inicio formal del "operativo blindaje". El Gobierno busca que el ingreso de la comitiva al recinto sea una señal de unidad inquebrantable, justo antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tome la palabra para responder las más de 2.100 preguntas de la oposición en medio de las investigaciones judiciales en su contra.
En el peor momento de su carrera, Manuel Adorni llega al Congreso de la Nación.
Previo a su exposición en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió más de 2.100 preguntas a los diputados, muchas de las cuales fueron referidas acerca de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Uno de los temas más controvertidos estuvo en torno al viaje del exvocero a Punta del Este en febrero pasado, mediante un avión privado junto al periodista y conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio.
La Casa Rosada es, en estos momentos, el epicentro de la actividad política nacional. El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ultiman los detalles logísticos para abandonar la sede de Gobierno y trasladarse hacia el Congreso de la Nación. La salida, prevista en una comitiva unificada, tiene como único objetivo escoltar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su esperado primer informe de gestión.
Los ministros del Poder Ejecutivo han ido llegando a Balcarce 50 para sumarse al traslado grupal. Esta decisión de moverse en bloque busca escenificar un "blindaje total" sobre la figura de Adorni, quien ya se encuentra en el Palacio Legislativo manteniendo reuniones previas con las autoridades de la Cámara de Diputados.
El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados expondrá un amplio abanico de temas que van desde la política económica hasta la seguridad, la educación y el ambiente, con datos concretos sobre la ejecución de programas, inversiones y conflictos en curso para el presidente Javier Milei como lo es la causa $LIBRA.
Uno de los puntos más sensibles es el caso de la criptomoneda $LIBRA, actualmente bajo investigación judicial. Según el documento del informe de Manuel Adorni, el Gobierno asegura no haber tenido vínculos formales con los actores involucrados ni haber otorgado beneficios económicos, mientras que la pesquisa continúa bajo la órbita de la Justicia y organismos como la Oficina Anticorrupción y la Comisión Nacional de Valores.
La zona del Congreso de la Nación se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad desde las primeras horas de este miércoles. El Gobierno nacional ordenó un fuerte operativo policial que incluye el vallado total de las calles adyacentes, dejando al Palacio Legislativo virtualmente aislado del tránsito vehicular y peatonal habitual.
La medida busca garantizar la seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y la totalidad del gabinete ministerial, quienes acompañarán al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
El operativo, coordinado por fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, ha transformado el paisaje de la zona de Congreso. Los principales cortes y afectaciones incluyen:
Vallado perimetral: Las calles Entre Ríos, Callao, Rivadavia y Combate de los Pozos presentan cierres totales con vallas de alta seguridad.
Aislamiento del Palacio: El acceso al edificio solo está permitido para legisladores, personal acreditado y funcionarios con identificación oficial.
Desvíos de tránsito: El transporte público y los vehículos particulares están siendo desviados varias cuadras a la redonda, generando importantes demoras en el centro porteño.
A minutos de que comience una de las sesiones más determinantes para el oficialismo, el escenario político se traslada al Congreso de la Nación. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya se encuentra en el edificio parlamentario. Según informaron fuentes oficiales, el funcionario mantiene una reunión privada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para coordinar los aspectos logísticos y el orden del debate que iniciará a las 10.30.
Mientras tanto, en la Casa Rosada, el movimiento es incesante. El presidente Javier Milei se encuentra reunido con la totalidad de su gabinete de ministros. La orden es clara: partir en comitiva oficial hacia el Palacio Legislativo una vez que el reloj marque las 10, para asegurar una llegada institucional de alto impacto antes de que Adorni comience su exposición.
La tensión en el Palacio Legislativo comenzó mucho antes del horario fijado para la sesión. Desde las 9:00 de la mañana, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) se encuentra reunido en sus oficinas del Congreso para coordinar lo que internamente denominan el "operativo blindaje" a favor de Manuel Adorni.
Desde que asumió su rol como ministro coordinador —figura responsable de la administración general del país—, esta será la primera vez que Adorni responderá preguntas directas de los legisladores en una sesión informativa.
Los ejes de la jornada estarán marcados por:
Cuestionamientos judiciales: La investigación por su patrimonio será el eje de las críticas de Unión por la Patria y sectores de la izquierda.
Gestión económica: Los bloques dialoguistas exigirán precisiones sobre la ejecución presupuestaria y el rumbo de la inflación.
Administración del Estado: Se espera un fuerte cruce por la reconfiguración de las partidas presupuestarias en áreas sensibles.
Para contrarrestar el clima de hostilidad que prepara la oposición, la Casa Rosada ha decidido mostrar una señal de fortaleza institucional sin precedentes. El presidente Javier Milei ocupará el palco central del recinto para respaldar a su hombre de confianza.
El saludo de Javier Milei y Manuel Adorni en el acto por Malvinas
No estará solo: lo acompañarán la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte del gabinete nacional, quienes se ubicarán en las bandejas laterales junto al estrado de la Presidencia de la Cámara. Además, el oficialismo movilizó a sus legisladores:
Bloque LLA: Los diputados oficialistas funcionarán como la primera línea de defensa.
Senadores: Integrantes de la Cámara alta también estarán presentes en los palcos para mostrar unidad de bloque.
Equipo técnico: Un grupo de asesores y colaboradores se instalará en el Salón Delia Parodi para asistir a Adorni con datos en tiempo real durante el debate.
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