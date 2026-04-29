Adorni ratificó su continuidad como jefe de Gabinete: "Estoy acá dando la cara"

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Manuel Adorni en Diputados: “La actividad económica está mejorando y el camino es el correcto”

En el marco de una sesión maratónica y con el respaldo presencial de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó definiciones clave sobre el rumbo de la economía argentina. Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, el funcionario ratificó que, según los indicadores que maneja el Ejecutivo, la actividad económica está mejorando y que el programa de ajuste fiscal es la base de la recuperación.

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“El camino que está recorriendo el Gobierno es el correcto. Hoy tenemos el gasto público más bajo de los últimos años”, afirmó Adorni, vinculando este logro directamente con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal financiero.

Reconocimiento a Luis Caputo y autocrítica por la inflación

Uno de los momentos más destacados de su intervención fue el mensaje de apoyo hacia el Palacio de Hacienda. Adorni dedicó un espacio especial para brindar su “reconocimiento al ministro de Economía, Luis Caputo, y al equipo que lo acompaña”, a quienes atribuyó el éxito en la contención de la crisis cambiaria y la reestructuración de la deuda.

Sin embargo, el funcionario no esquivó el impacto de los precios en el bolsillo de los ciudadanos. En un gesto de inusual franqueza política, se refirió a las mediciones recientes:

“El último dato de inflación fue malo. No nos gustó y lo reconocemos. Estamos trabajando todos los días para que esa cifra sea solo un obstáculo en el camino hacia la estabilidad definitiva”.

Los pilares de la gestión económica

Adorni desglosó los puntos que, según el Gobierno, marcan el éxito del modelo: