Crearon una fundación para llevar a la Justicia casos de maltrato animal

Un grupo de cordobeses armó una fundación para litigar ante la Justicia en casos de maltrato animal. Además, creó una aplicación que utiliza inteligencia artificial (IA) para denunciar de forma anónima casos de crueldad, abandono y búsqueda de animales perdidos.

Se trata de la “Fundación Justicia Animal y Ambiental”, integrada por abogados y estudiantes que se presentan como querellantes en las causas. Con personería jurídica obtenida el 14 de abril pasado , el espacio ya interviene en expedientes y apunta a ampliar la cantidad de denuncias.

“La idea surgió tras nueve años de litigar en estos temas. Los animales no tienen quién los defienda”, explicó su presidente, Iván Mochkofsky. El equipo trabaja ad honorem y busca que la Justicia otorgue mayor relevancia a estos casos y destine más recursos.

Desde la organización advierten que el principal obstáculo es la baja cantidad de denuncias y la dificultad para que las causas prosperen. Por eso, el objetivo es incrementar la visibilidad y sostener cada caso con respaldo técnico y jurídico, para lograr imputaciones y condenas efectivas.

Según expresó Mochkofsky al diario La Voz del Interior, entre los expedientes en los que participan figura la investigación por la matanza de lechuzas en el country Las Corzuelas, en Unquillo, además de denuncias por criaderos clandestinos y acumulación de animales en condiciones críticas en distintos puntos de la provincia.

Tecnología para denunciar

La estrategia suma una herramienta clave: una aplicación que permite denunciar de forma anónima casos de maltrato, abandono o tenencia irresponsable, además de colaborar en la búsqueda de animales perdidos. La app, que utiliza inteligencia artificial, ya registra 22 denuncias en su primer mes de funcionamiento, principalmente en Córdoba Capital.

Como próximo paso, la fundación trabaja en una propuesta para modificar la Ley Nacional 14.346. El proyecto apunta a elevar las penas —hoy de entre 15 días y un año— a un rango de dos a seis años de prisión efectiva, e incorporar la figura del abandono.

“El objetivo es que haya más imputaciones, condenas y mecanismos de reparación del daño”, sostuvo Mochkofsky. La apuesta es generar un efecto disuasorio y consolidar un cambio cultural en torno al cuidado de los animales.