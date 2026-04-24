Estos son los 24 nuevos diputados de la Legislatura mendocina

Los diputados provinciales electos en los comicios legislativos del año pasado juraron este viernes para conformar la nueva Legislatura que comenzará a sesionar a partir de la semana que viene. Entre los 24 legisladores aparecen muchas caras nuevas, pero también se destacan algunos dirigentes de larga trayectoria en cargos provinciales y municipales.

Al igual que sucedió este jueves con los senadores, la Casa de las Leyes recibió esta mañana desde las 9 a los 24 diputados que accedieron a una banca en las elecciones del pasado 26 de octubre.

En esos comicios el frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza arrasó con más del 50% de los votos y consiguió 17 bancas en la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo obtuvo las 7 restantes.

Entre los 17 legisladores que ingresaron a la Legislatura por las listas de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza se encuentran 10 diputados radicales y 7 libertarios. No obstante, entre los radicales hay cuatro pertenecientes a Mendocinos por el Futuro, el sector liderado por Luis Petri que si bien abandonó la UCR para pasarse a las filas del partido violeta, sus seguidores continúan por el momento afiliados a la UCR.

Entre las nuevas figuras del radicalismo que llegan a la Cámara de Diputados aparece Julián Sadofschi, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y militante de la Franja Morada en la Universidad Nacional de Cuyo. Está encolumnado políticamente con el presidente de la UCR y titular de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi.

julián sadofschi, candidato de la libertad avanza + cambia mendoza-8 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Juana Allende, quien responde al intendente guaymallen Marcos Calvente, dio el salto del Concejo Deliberante de Guaymallén a la Legislatura

Otra concejal que llegó a una banca de diputada es Alejandra Torti, presidenta del Concejo Deliberante de Alvear, que pertenece a las filas del intendente Alejandro Molero.

Diego Costarelli, Leonardo Mastrangelo, Melisa Martinez

En tanto, dos dirigentes cercanos al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, también desembarcaron en la Cámara Baja. Se trata por un lado de Melisa Martínez Malanca, concejal de Godoy Cruz y ex directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Al igual que Leonardo Mastrángelo, quien era concejal de Godoy Cruz y desde enero de 2024 se desempeña como director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos del municipio.

Finalmente, el dirigente radical oriundo de San Martín, Daniel Llaver, juró este viernes para asumir un segundo mandato consecutivo como diputado.

El sector petrista

Los dirigentes que responden políticamente a Luis Petri no han decidido alejarse del bloque de Cambia Mendoza hasta el momento y siguen formando parte de las filas de la UCR, a diferencia del diputado nacional por La Libertad Avanza.

En total son cuatro los diputados que juraron este viernes y vienen del sector petrista. El caso más emblemático es el de Griselda Petri, hermana del diputado nacional y ex vicepresidenta de la UCR.

La diputada provincial Griselda Petri La diputada provincial Griselda Petri. Alf Ponce Mercado / MDZ

El petrismo también estará representado por Ismael Jadur, un abogado que se desempeñó en Impsa y Emesa, y fue subgerente de Logística en el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (Iafprpm).

En este sector se encolumnará Carlos Ponce, oriundo de Bowen (General Alvear), empresario agroindustrial y presidente del directorio de la empresa dedicada a la producción y exportación de frutas desecadas.

Misma situación enfrentará Jorge Zingaretti, un ex concejal de Guaymallén en la década del 90 y entre 2000 y 2004 y ex-precandidato a intendente en 2023.

Las nuevas caras libertarias

A la Cámara de Diputados también se suman nuevas figuras provenientes de las filas de La Libertad Avanza.

El bloque libertario en la Cámara Baja estará presidido por el sanrafaelino Nicolás De Pedro Buttini, abogado que viene de trabajar en el estudio jurídico Tarín, Sosa, Arditi & Barón.

También juraron este viernes como diputados por La Libertad Avanza el comerciante Pablo Castro y el abogado godoycruceño Federico Palazzo.

Lo mismo que María Inés Ramos, abogada radicada en Guaymallén, quien desde septiembre de 2024 está a cargo de la agencia territorial Mendoza de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Otra funcionaria de un organismo nacional que llega a la Legislatura es María Fernanda Kaufman, quien viene de desempeñarse en el PAMI Mendoza como titular del Departamento Administrativo de la Unidad de Gestión Local IV - Mendoza.

También se sumó a la bancada libertaria Estefanía Corvalán, integrante de la agrupación “La Púrpura” que conforman profesionales que adhieren a La Libertad Avanza.

Finalmente, otra de las figuras libertarias que juró hoy es Cecilia Soler, quien con 26 años será la legisladora más joven de la provincia. Fue una de las impulsoras del Partido Libertario en la provincia pero meses atrás firmó su pasó a La Libertad Avanza. En 2023 ya había sido candidata a diputada provincial por La Unión Mendocina, acompañando la candidatura a gobernador de Omar De Marchi, sin embargo no obtuvo una banca.

Quiénes son los diputados peronistas

Por el lado peronista retorna a la Legislatura un histórico dirigente como Lucas Ilardo, ex diputado y ex senador provincial y uno de los referentes de La Cámpora en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/2047676790731051207&partner=&hide_thread=false El diputado @lucasilardo juró "por los nadies, por los que son aunque no parezcan, por los tratados como recursos humanos y no como humano, por qué sueñan dejar de ser sombra". Lo hizo acompañado por el ex intendente de Maipú @AdolBermejo. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/FsKQpftoU2 — Gianni Pierobon (@gmpierobon) April 24, 2026

La dirigente kirchnerista Lidia Quintana, juró este viernes. Es oriunda de Las Heras y responde políticamente al ex legislador Néstor Márquez.

Asimismo, se sumó a la Cámara de Diputados el peronista Matías Montes, ex director de Desarrollo Humano de Maipú y hombre de confianza del intendente Matías Stevanato.

Otra ex funcionaria municipal que llega a la Legislatura es Aixa Moreno, ex directora de Desarrollo Social y Salud de La Paz en la gestión de Fernando Ubieta.

En tanto, hay tres legisladores que extendieron su estadía legislativa tras su jura de este viernes. Se trata de Gustavo Perret, actual diputado oriundo de San Rafael del sector de los hermanos Félix; Julio Villafañe, actual diputado del sector de Martín Aveiro. Mientras que Alejandra Barro, cercana al jefe comunal Celso Jaque pasará de ser senadora a diputada.