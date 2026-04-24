Seguí en vivo la jura de los nuevos diputados mendocinos

Este viernes prestarán juramento los 24 legisladores electos en los comicios legislativos del año pasado que renovarán la Cámara de Diputados.

La Legislatura de Mendoza volverá a tener este viernes una jornada especial con la jura de los diputados provinciales que resultaron electos en las elecciones legislativas de octubre de 2025.

A partir de las 10 comenzó la ceremonia en la Casa de las Leyes en la que 24 diputados electos el año pasado prestarán juramento y asumirán un mandato que se extenderá por los próximos 4 años. También están presentes familiares y allegados de los legisladores que los acompañarán durante el acto de jura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/2047661210254917679&partner=&hide_thread=false Llegó el diputado nacional @luispetri a la Legislatura para la jura de los nuevos diputados provinciales. Hoy juran cuatro legisladores de su espacio. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/NQNybEUSkO — Gianni Pierobon (@gmpierobon) April 24, 2026

La jura de los nuevos legisladores provinciales comenzó ayer con la asunción de los senadores y hoy continuó con el turno de los integrantes de la Cámara de Diputados.

La nueva composición legislativa estará vigente desde el 1º de mayo, durante la Asamblea Legislativa en la que el gobernador Alfredo Cornejo inaugurará un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura.