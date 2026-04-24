Manuel Adorni ya conoce cómo será "la guerra" que enfrentará en Diputados el próximo miércoles

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ya cuenta con los detalles sobre su prueba de fuego del próximo miércoles en el Congreso, en el marco de su informe de gestión. Ocurrirá en un contexto de absoluta tensión política, donde la oposición apuntará en reiteradas ocasiones sobre las denuncias por enriquecimiento ilícito.

El miércoles por la tarde el ministro coordinador envió emisarios a la Cámara de Diputados para coordinar cómo iba a desarrollarse su exposición, que será acompañado por Javier y Karina Milei . Intervinieron el secretario parlamentario del cuerpo, Adrián Pagán, y el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt .

Fuentes oficiales que consultó MDZ afirman que la sesión se estirará por, al menos 6 horas, siempre y cuando se respeten los tiempos que trabaja el oficialismo.

Se prevé que Adorni hable cerca de una hora, con un resumen de los supuestos logros del Gobierno, leyendo un texto que viene trabajando su equipo hace, al menos dos semanas. Cada ministerio aportó información para que se pueda destacar lo mejor posible cada una de las áreas de Milei.

Habrá tres tandas de preguntas de las bancadas opositoras, las cuales serán intercaladas para que el funcionario responda por un plazo de 20 minutos.

El primer bloque de consultas será de bloques con menos proporcionalidad en la Cámara Baja, como la izquierda. Acto seguido, llegará el turno de otros espacios como Innovación Federal, Fuerzas del Cambio y finalmente le tocará a Unión por la Patria. Cerrará La Libertad Avanza.

En la Casa Rosada descuentan que “se vendrá una guerra” y “un circo de la oposición”. La intención es que el exportavoz “no entre en ese juego y se concentre en su informe y las preguntas que les harán sobre la gestión”. De hecho, sostienen que no responderá preguntas concretas sobre las causas judiciales en su contra. “Eso lo responderá en la justicia, ellos no son jueces”, aclaran.

De igual manera, los estrategas del Gobierno le prepararon a Adorni “carpetas” con supuestas irregularidades de algunos diputados combativos, con el propósito de demostrar que “ellos no pueden hablar desde ninguna moral intachable”.