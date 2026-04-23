Un pago de casi US$9.000 de Manuel Adorni en su estadía en Aruba agranda la duda sobre su patrimonio financiero

En el marco de la causa que investiga al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito , la Justicia Federal ha sumado nuevas pruebas relacionadas con sus consumos de lujo. El foco está puesto en la estadía que el funcionario compartió con su familia en la isla de Aruba para recibir el año 2025.

Según datos que constan en el expediente de la fiscalía federal número 11, a cargo de Gerardo Pollicita , Adorni desembolsó la suma de 8.874 dólares para cubrir el alojamiento. Lo que llamó la atención de los investigadores es que dicho monto fue cancelado íntegramente en efectivo en una agencia de viajes ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El pedido de informes cursado por el fiscal Pollicita busca determinar si los gastos realizados por el funcionario guardan relación con sus ingresos declarados. La agencia de viajes interviniente confirmó que el pago se realizó mediante billetes físicos, cubriendo los servicios de hotelería en el exclusivo destino caribeño.

A este monto se deben añadir los costos de traslado:

Alojamiento: 8.874 dólares (pagados en efectivo).

Vuelos: Pasajes adquiridos a través de la empresa Latam Airlines.

La opinión de los argentinos de a pie

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El avance de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito

La investigación judicial intenta trazar el origen de los fondos utilizados para este tipo de consumos suntuarios. La causa, que ya lleva varios meses en curso, analiza el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni desde su ingreso a la función pública bajo la administración de Javier Milei.

"Se busca verificar si el flujo de efectivo utilizado para pagar servicios turísticos de alta gama coincide con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción", señalaron fuentes judiciales cercanas al caso.