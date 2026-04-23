Piden archivar la causa contra Manuel Adorni por el viaje a Nueva York de su esposa en el Tango 01

La fiscal federal Alejandra Mángano le pidió al juez Daniel Rafecas archivar la causa iniciada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , al considerar que no existió delito en el uso del avión presidencial durante un viaje oficial realizado en marzo de este año, donde una comitiva presidencial participó del "Argentina Week" en Nueva York .

En el dictamen al que tuvo acceso MDZ, Mángano señaló que no se verificó un perjuicio económico para el Estado ni una utilización indebida de bienes públicos, elementos indispensables para configurar el delito de malversación.

La investigación había iniciado a partir de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón por malversación de caudales públicos, donde cuestionó que Bettina Julieta Angeletti, esposa de Manuel Adorni , viajara a Estados Unidos en la aeronave oficial sin integrar formalmente la comitiva presidencial. Para el penalista, el hecho podía constituir una “aplicación indebida de bienes del Estado” si se comprobaba que su traslado respondía a motivos personales.

Luego que el juez Daniel Rafecas delegara la investigación en Mángano, la fiscal impulsó una serie de medidas de pruebas, como pedidos de información a la Secretaría General de la Presidencia, a Jefatura de Gabinete, un relevamiento de datos técnicos del vuelo oficial, así como también análisis de gastos de alojamiento y otros consumos.

Tras analizar la documentación, Alejandra Mángano concluyó que "la información relevada permite descartar la comisión de conductas delictivas en los términos planteados en la denuncia”, y, remarcó que la clave del análisis fue determinar si el traslado implicó un uso irregular del avión o generó gastos indebidos.

Los informes oficiales confirmaron que Angeletti no formó parte de la comitiva, pero que viajó en carácter de invitada del Poder Ejecutivo. También se estableció que el avión presidencial, con capacidad para 39 pasajeros, transportó entre 10 y 14 personas en los distintos tramos, por lo que “existían más de 10 plazas disponibles” en cada vuelo. Para la fiscalía, ese dato resulta central, ya que descarta que su presencia haya generado costos adicionales o desplazado a otros funcionarios.

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Además, se comprobó que no hubo erogaciones específicas vinculadas a Angeletti. Los gastos cubiertos por el Estado se limitaron al traslado y alojamiento de Manuel Adorni, conforme a la normativa vigente. “No se advierte en este plano un perjuicio o un uso inapropiado de los fondos presupuestarios”, sostiene el dictamen. Incluso se detalló que los hoteles fueron contratados en habitaciones dobles sin diferencias de precio y que no se registraron gastos adicionales en tarjetas oficiales.

Sobre el uso del avión presidencial, la fiscalía entendió que el vuelo se realizó en el marco de una misión oficial debidamente autorizada y que la presencia de un acompañante invitado no alteró su finalidad. “La aeronave no fue utilizada con fines particulares ni privados, sino en el marco de una actividad estatal legítima”, se indicó. En esa línea, se consideró que la decisión de permitir el viaje de Angeletti se encuadra dentro de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y “carece de entidad para configurar alguno de los delitos denunciados”.

Finalmente, también se estableció que el pasaje de regreso de Adorni fue abonado conforme a las reglas aplicables a funcionarios de alta jerarquía, mientras que no existen registros de que el viaje de Angeletti haya sido financiado con fondos públicos. Con lo anterior, Mángano dio por completada la investigación y ahora el juez Rafecas deberá determinar si hace lugar o no al pedido de la fiscal o si reclama otras medidas de prueba.