Alertan por el impacto de la morosidad en el crédito y la actividad económica

La morosidad volvió a subir en mayo de manera interanual por decimonoveno mes consecutivo y se mantiene en récords históricos. Así, los niveles del índice preocupan a los especialistas que no vislumbran una recuperacion del crédito y esta dinámica impacta en la actividad atada al consumo.

Según estimaciones de la consultora 1816, a partir de los datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), el porcentaje de créditos familiares con atrasos superiores a 90 días trepó al 12,7%. Es decir, cerca de 7 millones de personas. El último dato oficial, elaborado por el BCRA correspondiente a abril, arrojó un 12,1%.

"El tema de la morosidad nos preocupa cada vez más porque ya no es algo concentrado solamente en familias, sino que también empieza a verse con más fuerza en empresas. En los hogares es lógico porque no hubo recuperación del salario real. Pero cuando la mora empieza a crecer en el sector corporativo, la señal es más delicada porque habla de un problema más general de la economía", señaló a MDZ Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

De acuerdo al análisis de Anzalone, esta dinamica de la mora tiene dos efectos. Primero, sobre el propio sistema financiero: los bancos se vuelven más cautelosos, endurecen condiciones y revisan riesgo. Y segundo, sobre la actividad,con menos crédito, o crédito más caro, significa menos capital de trabajo para empresas y menos capacidad de consumo financiado para familias.

Los últimos datos de consumo masivo así lo reflefjan. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, las ventas en shoppings retrocedieron 5,7%, mientras que se contrajo en supermercados y autoservicios mayoristas 3,3% y 3,2%, respectivamente, según el Indec.

Esto afectará a una economía que los expertos estiman se ubique por debajo del 3%, traccionada principalmnte por los sectores exportadores, como el agro, la minería y la energía.

"Eso termina impactando en la economía real. Menos crédito o crédito más caro implica menos consumo, menos capital de trabajo para empresas y menos inversión. En una economía que todavía necesita financiamiento para sostener la actividad, ese canal puede volverse un freno importante. La preocupación no es sólo la foto actual de la mora, sino la velocidad a la que está creciendo y lo que puede anticipar sobre la actividad hacia adelante", sostuvo el director del Cepec.

"Nuestras impresiones generales hacia adelante no han cambiado significativamente con los últimos datos oficiales : pensamos que al menos de acá a las elecciones del año que viene difícilmente el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica (como lo fue en el 2do semestre 2024 y 1er semestre 2025 ) dado que más d el 27% de las personas que tomaron préstamos deja ron de ser 'sujetos de crédito' , por estar en mora (para calcular ese 27% incluimos el crédito de entidades no financieras ; calculamos en este caso el porcentaje de gente en mora, independientemente del saldo ). Lo 'positivo' es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses", añadió la consultora 1816.