Monotributo de ARCA: qué hacer si una obra social rechaza la afiliación y cómo reclamar

ARCA dio a conocer el paso a paso que deben hacer los contribuyentes del Monotributo cuando una prepaga no los acepta. Los detalles.

Los trabajadores inscriptos en el Monotributo de ARCA tienen derecho a acceder a una obra social mediante los aportes incluidos en su cuota mensual. Sin embargo, en algunos casos, las entidades rechazan la afiliación de nuevos beneficiarios, pese a que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, existe un procedimiento formal para reclamar y exigir que se revise la decisión. Si la obra social mantiene la negativa o no responde dentro de los plazos previstos, el monotributista puede elevar el caso a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de controlar el sistema.

El primer paso ante un rechazo de ARCA Cuando una obra social se niega a afiliar a un monotributista sin una causa válida, el interesado debe presentar un reclamo directamente ante la entidad. Para iniciar el trámite es necesario acompañar la documentación correspondiente, entre la que se encuentra:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Constancia de inscripción en el Monotributo.

Último comprobante de pago con el aporte destinado a la obra social.

Formularios 184/F y 152.

Declaración Jurada de Salud (Formulario 300/97) presentada ante ANSES. También se recomienda conservar una copia del reclamo con el sello de recepción o cualquier comprobante que acredite su presentación. La obra social dispone de un plazo estimado de entre 10 y 20 días hábiles para responder.

Cómo hacer el reclamo Si la respuesta es negativa o la entidad no contesta dentro del plazo previsto, el siguiente paso consiste en presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud.