Monotributo de ARCA: qué hacer si una obra social rechaza la afiliación y cómo reclamar
ARCA dio a conocer el paso a paso que deben hacer los contribuyentes del Monotributo cuando una prepaga no los acepta. Los detalles.
Los trabajadores inscriptos en el Monotributo de ARCA tienen derecho a acceder a una obra social mediante los aportes incluidos en su cuota mensual. Sin embargo, en algunos casos, las entidades rechazan la afiliación de nuevos beneficiarios, pese a que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Ante esta situación, existe un procedimiento formal para reclamar y exigir que se revise la decisión. Si la obra social mantiene la negativa o no responde dentro de los plazos previstos, el monotributista puede elevar el caso a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de controlar el sistema.
El primer paso ante un rechazo de ARCA
Cuando una obra social se niega a afiliar a un monotributista sin una causa válida, el interesado debe presentar un reclamo directamente ante la entidad. Para iniciar el trámite es necesario acompañar la documentación correspondiente, entre la que se encuentra:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Constancia de inscripción en el Monotributo.
- Último comprobante de pago con el aporte destinado a la obra social.
- Formularios 184/F y 152.
- Declaración Jurada de Salud (Formulario 300/97) presentada ante ANSES.
También se recomienda conservar una copia del reclamo con el sello de recepción o cualquier comprobante que acredite su presentación. La obra social dispone de un plazo estimado de entre 10 y 20 días hábiles para responder.
Cómo hacer el reclamo
Si la respuesta es negativa o la entidad no contesta dentro del plazo previsto, el siguiente paso consiste en presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
El trámite puede realizarse de manera presencial, mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), por correo postal o a través de los canales de atención del organismo. Para ello será necesario presentar toda la documentación utilizada en el reclamo inicial, junto con la constancia de haber realizado esa gestión.
La legislación vigente establece que las obras sociales no pueden rechazar afiliaciones por razones de edad, sexo, embarazo o enfermedades preexistentes. Además, desde la implementación del Decreto 955/2024, los aportes de salud de los monotributistas se transfieren de manera directa a la obra social elegida, eliminando el sistema de intermediación con empresas de medicina prepaga.