Impulsada por el petróleo, creció la producción de energía durante el primer trimestre

Así lo informó el Indec en su Indicador Sintético de Energía. Los derivados del petróleo empujaron el dato, aunque los demás segmentos mostraron bajas.

El petróleo impulsó al producción de energía del primer trimestre del año.

La producción de energía creció durante el primer trimestre de 2026, explicado principalmente por el empuje de Vaca Muerta y los derivados del petróleo. Según el Indec, el Indicador Sintético de Energía mostró una suba interanual del 1,2% y un crecimiento intertrimestral del 1,4%.

En 2025, el ISE cerró con una caída anual del 0,9%, por lo que el repunte de este trimestre es un dato positivo a pesar de encontrarse concentrado en solo una de sus categorías.

El sector petrolero, factor determinante para la suba de producción eléctrica Los derivados del petróleo, uno de los factores fundamentales que componen el indicador, crecieron 9,8% durante el primer trimestre. La principal incidencia se dio en el gasoil neto de centrales eléctricas.

Durante los últimos meses, la Secretaría de Energía de la Nación ha informado el incremento constante de barriles por día producidos en Vaca Muerta, lo que explica en parte el crecimiento de este segmento.

Electricidad y gas, en baja A pesar del dato positivo en el área de producción petrolera, la mala noticia se da en los otros segmentos que conforman el ISE: la producción eléctrica y el gas, lo que representa una recuperación dispar dentro del sector.