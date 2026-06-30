Venoil Energía consolida su modelo de gestión con foco en crecimiento, seguridad y continuidad laboral

El crecimiento de Venoil Energía se ha construido sobre una forma de operar que prioriza las personas, la seguridad y el medio ambiente.

Venoil Energía avanza en su proceso de crecimiento con un modelo de gestión orientado a la excelencia operativa, la seguridad, el cuidado del ambiente y la continuidad de las fuentes de trabajo.

La compañía destacó que cada nueva operación representa una oportunidad para replicar su ADN corporativo, basado en la eficiencia, la responsabilidad y el respeto por las personas que forman parte de cada proyecto.

Actualmente, la empresa se encuentra a la espera de la autorización por parte de la Provincia de Mendoza para la prórroga de las concesiones del área Malargüe. Una vez cumplido este paso, Venoil Energía podrá avanzar en la toma del área, priorizando la continuidad laboral de los equipos involucrados.