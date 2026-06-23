Feng Shui y plantas: los 4 lugares de la casa que atraen prosperidad y armonía

Las plantas que el Feng Shui relaciona con la riqueza y el lugar exacto donde deben estar. El secreto para atraer prosperidad con plantas dentro de casa.

Para el Feng Shui, las plantas ayudan a equilibrar el ambiente y a favorecer la circulación del chi, la energía vital. Algunas especies tienen un significado especial relacionado con la prosperidad, el crecimiento y la abundancia. Su ubicación dentro de la casa también tiene un papel importante.

Plantas para atraer fortuna según el Feng Shui Una de las más conocidas es el bambú de la suerte. Esta planta está asociada con el crecimiento, la prosperidad y la estabilidad. Según el Feng Shui, conviene colocarla en la zona sureste de la vivienda, un sector relacionado con la riqueza. También suele ubicarse cerca de la entrada para recibir energía positiva.

Otra favorita es la planta de jade. Sus hojas redondeadas recuerdan a pequeñas monedas, por lo que simboliza abundancia económica. Muchas personas la colocan cerca de la puerta principal o en oficinas y espacios de trabajo. La tradición sostiene que favorece las oportunidades y el progreso financiero.

Si estás intentando hace tiempo hacer florecer a tu árbol de jade, necestás leer esta nota, acá están todos los trucos Foto: Shutterstock El pothos, conocido por su resistencia y facilidad de cuidado, también tiene un lugar destacado. En Feng Shui se relaciona con la purificación de la energía. Se recomienda ubicarlo en esquinas donde la circulación energética resulta más lenta. Además, aporta una sensación de frescura y orden visual.