Presenta:

Tendencias

|

Plantas

Feng Shui y plantas: los 4 lugares de la casa que atraen prosperidad y armonía

Las plantas que el Feng Shui relaciona con la riqueza y el lugar exacto donde deben estar. El secreto para atraer prosperidad con plantas dentro de casa.

Julián Martínez

Plantas que armonizan. Foto: Fuente: Freepik
Plantas que armonizan. Foto: Fuente: Freepik

Para el Feng Shui, las plantas ayudan a equilibrar el ambiente y a favorecer la circulación del chi, la energía vital. Algunas especies tienen un significado especial relacionado con la prosperidad, el crecimiento y la abundancia. Su ubicación dentro de la casa también tiene un papel importante.

Plantas para atraer fortuna según el Feng Shui

Una de las más conocidas es el bambú de la suerte. Esta planta está asociada con el crecimiento, la prosperidad y la estabilidad. Según el Feng Shui, conviene colocarla en la zona sureste de la vivienda, un sector relacionado con la riqueza. También suele ubicarse cerca de la entrada para recibir energía positiva.

Otra favorita es la planta de jade. Sus hojas redondeadas recuerdan a pequeñas monedas, por lo que simboliza abundancia económica. Muchas personas la colocan cerca de la puerta principal o en oficinas y espacios de trabajo. La tradición sostiene que favorece las oportunidades y el progreso financiero.

Si estás intentando hace tiempo hacer florecer a tu árbol de jade, necestás leer esta nota, acá están todos los trucos Foto: Shutterstock
Si estás intentando hace tiempo hacer florecer a tu árbol de jade, necestás leer esta nota, acá están todos los trucos Foto: Shutterstock

El pothos, conocido por su resistencia y facilidad de cuidado, también tiene un lugar destacado. En Feng Shui se relaciona con la purificación de la energía. Se recomienda ubicarlo en esquinas donde la circulación energética resulta más lenta. Además, aporta una sensación de frescura y orden visual.

Una planta resistente. Fuente. IA Gemini.

Una planta resistente. Fuente. IA Gemini.

La pachira acuática, llamada árbol del dinero, es otra de las plantas más valoradas. Sus troncos entrelazados representan unión y fortaleza. Suele colocarse en salas de estar o en el sector sureste del hogar. Muchas personas la eligen por su simbolismo ligado al éxito y la prosperidad.

Archivado en

Notas Relacionadas