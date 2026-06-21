Qué significan las letras de la etiqueta del lavarropa y cómo usarla para pagar menos luz

La etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos, con letras de la A a la G, determina su consumo y puede ayudarte a reducir significativamente el gasto en luz.

En las heladeras, aires acondicionados, microondas, televisores y otros electrodomésticos tienen una etiqueta de eficiencia energética. Y aunque muchos le restan importancia o desconozcan su significado, es una herramienta clave para evitar los aumentos desmedidos en las boletas de luz y gas durante el invierno.

El sticker tiene diferentes letras en orden alfabético y colores en escalera. Los productos más eficientes están representados con el color verde y son los que menos energía consumen. Por el contrario, los menos eficientes están identificados con rojo. Las letras representan la categoría y pueden ir desde la A hasta la G.

La categoría A indica que el nivel de eficiencia es muy alto y el consumo de energía es inferior al 55% de la media. Luego le siguen las categorías B y C que prometen un consumo menor. A continuación están las categorías D y E que presentan un consumo medio, entre el 90% y el 110%. Y finalmente, la F y la G señalan un alto consumo de energía que probablemente signifique un gran gasto para tu economía.

Las etiquetas de eficiencia energética son clave para cuidar el consumo del hogar. Archivo Además de mirar las etiquetas en los productos, la eficiencia energética está relacionada con el conjunto de acciones que podemos realizar para reducir la cantidad de energía que consumimos, generando un beneficio al medio ambiente. Si bien es importante comprar productos que consuman poca energía, hay algunos tips que son clave para bajar las boletas de la luz.